Retreeb : soutenez les causes qui vous tiennent à cœur grâce à la finance décentralisée (DeFi)

La fintech Retreeb lance une initiative appelée « Impact DeFi » visant à redistribuer équitablement la valeur générée par chaque transaction pour créer un impact positif sur la société et l'environnement. Comment est-ce que cela fonctionne ?

L'Impact DeFi, l'investissement responsable selon Retreeb

Redistribuer équitablement la valeur générée par chaque transaction pour créer un impact positif tangible sur notre société et notre environnement : c'est l'objectif que la fintech Retreeb s'est fixé.

Cette vision novatrice, alliant solidarité et décentralisation, s'incarne sous le nom d'« Impact DeFi ». Contrairement au secteur de la finance traditionnelle souvent pointé du doigt pour son greenwashing, la DeFi s'aligne sur les codes d'un véritable développement durable grâce à la transparence offerte par la technologie de la blockchain.

En stakant des TREEB, le token de Retreeb, les investisseurs peuvent eux-mêmes sélectionner des initiatives solidaires via l'Impact Launchpad dédié. Les initiatives sélectionnées à travers la plateforme seront ensuite financées par des services DeFi partenaires de Retreeb, et par le staking.

Aperçu du Launchpad de Retreeb

Le staking de tokens TREEB offre un rendement annuel appelé iAPR (pour impact APR), qui comprend les récompenses habituelles de staking ainsi qu'une part « giveback » consacrée au financement des initiatives.

Cette combinaison entre des rendements attractifs et la certitude que ceux-ci soutiennent des initiatives à fort impact social et environnemental constitue un argument convaincant pour attirer une nouvelle génération d'investisseurs en quête de sens.

Retreeb met en place un processus rigoureux de sélection, de contrôle et de suivi des projets ainsi que des flux financiers. Cette démarche garantit une transparence et une traçabilité totales de l'impact généré.

Un modèle de redistribution élargi aux paiements du quotidien

D'origine franco-suisse, la fintech Retreeb propose déjà depuis plusieurs années de financer des projets solidaires grâce aux achats du quotidien. Tout comme les prestataires de paiement, telles que les banques ou les fournisseurs de cartes bancaires, Retreeb touche des commissions pour les paiements effectués. Seulement, Retreeb redistribue un tiers de ces commissions à différentes causes.

Une solution dans l'ère du temps et novatrice, disponible sur application pour les professionnels qui souhaitent participer au financement de projets utiles. De surcroît, Retreeb propose des frais de 0,9 à 1,5 % pour les transactions effectuées.

Les particuliers peuvent également profiter des avantages de Retreeb via son application mobile. En effectuant des achats chez les commerçants partenaires, il leur est possible de participer au financement d'une multitude de causes. Que ce soit en tant que professionnel ou en tant que particulier, Retreeb reverse 33 % des commissions générées aux projets en question.

Lutte environnementale, contre la faim dans le monde, ou encore aide au développement d'associations diverses, les projets soutenus par Retreeb sont aujourd'hui de tous horizons. Vous pouvez prendre connaissance des causes actuellement défendues par Retreeb sur le Launchpad dédié.

Source : communiqué de presse

