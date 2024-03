Hack de 11 millions de dollars sur Prisma Finance : un white hat à la rescousse ?

Le protocole de finance décentralisée (DeFi) Prisma Finance a subi un piratage hier, se faisant dérober plus de 11,6 millions de dollars. Selon la firme de sécurité PeckShield, les portefeuilles liés aux pirates ont déjà transféré plus de 6,5 millions de dollars en Ether (ETH) vers le mixeur de cryptomonnaies Tornado Cash.

Ces transferts ont été effectués en plusieurs transactions, dont une de 2,7 millions de dollars et une autre de 3,8 millions de dollars. Les mixeurs de cryptomonnaies permettent de masquer la provenance des fonds et sont souvent utilisés par des acteurs malveillants dans le but de blanchir de l'argent.

L'attaque a visé les actifs détenus sur le protocole Prisma Finance, notamment des mkUSD et des wrapped stETH. Suite à l'attaque, Prisma Finance a confirmé le piratage et annoncé la mise en pause du protocole afin de protéger les fonds restants.

Le protocole a également assuré que son stablecoin mkUSD était surcollatéralisé et ne courait aucun danger. La valeur totale bloquée (TVL) de Prisma Finance a chuté de plus de 50 %. Le token de gouvernance du protocole, le PRISM a lui aussi subi l'impact du piratage, chutant d'environ 30 %.

Following the exploit affecting a number of users individual vaults, Prisma Protocol has been paused by the emergency multisig and remaining funds are safe. mkUSD and ULTRA, as stablecoins, are overcollateralized and are not at risk.

Further steps will include:

- Post Mortem

-… https://t.co/5hCptyuP9q

— Prisma Finance (@PrismaFi) March 28, 2024