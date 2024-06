La divulgation imminente d'anciennes vulnérabilités du logiciel Bitcoin Core soulève des préoccupations pour Dogecoin et Litecoin. Ces forks de Bitcoin pourraient être exposés aux mêmes failles, rendant leur avenir incertain.

Une vulnérabilité découverte dans le logiciel Bitcoin Core

Lors de la conception de Dogecoin (DOGE) et de Litecoin (LTC), leurs créateurs ont choisi de créer leurs blockchains en se basant sur Bitcoin plutôt que de repartir de zéro. C'est ce que l'on appelle un fork.

Bien que l'idée de forker Bitcoin, l'un des réseaux les plus résilients au monde, puisse sembler avantageuse au premier abord, elle révèle aujourd'hui ses limitations.

Qu'est-ce qu'un fork ? Le fork d'une blockchain désigne une division de la chaîne de blocs en 2 chaînes distinctes. Il peut survenir de manière accidentelle ou intentionnelle. Les forks peuvent être classés en 2 catégories principales : le hard fork et le soft fork. Contrairement à un soft fork, le hard fork est une modification non rétrocompatible des règles de consensus, entraînant généralement une division permanente de la blockchain.

Malheureusement, ces forks ne bénéficient pas des recherches des développeurs de Bitcoin Core qui travaillent sur le logiciel à plein temps. Ainsi, une vulnérabilité découverte dans Bitcoin peut également affecter ces réseaux parallèles.

La semaine dernière, l'équipe de Bitcoin Core, le logiciel Bitcoin le plus utilisé, a annoncé qu'elle s'apprêtait à rendre publiques plusieurs vulnérabilités ayant affecté d'anciennes versions de Bitcoin.

Les détails concernant les vulnérabilités les moins sévères devraient être divulgués dans les prochaines semaines. Pour les vulnérabilités plus importantes, les détails devraient être publiés dans les prochains mois. Quant aux vulnérabilités les plus critiques, l'équipe de Bitcoin Core n'a pas encore décidé de la manière la plus appropriée de les divulguer.

L'équipe de Bitcoin Core conseille à tous les membres de la communauté de mettre à jour leur nœud au moins dans une version supérieure à la 25.0.

Comment cela peut-il impacter Dogecoin et Litecoin ?

Il est relativement difficile de déterminer comment la publication des anciennes vulnérabilités de Bitcoin Core pourrait impacter les réseaux Dogecoin et Litecoin. Cependant, le développement de Dogecoin étant moins suivi que celui de Bitcoin et Litecoin, il est presque certain que son logiciel comporte toujours ces failles.

Antoine Poinsot, co-fondateur de Wizardsardine, a notamment partagé ses inquiétudes dans une publication X :

PSA: @dogecoin is an unmaintained fork coin which would likely be vulnerable to disclosed Bitcoin bugs. Use it at your own risk. — Antoine Poinsot (@darosior) June 10, 2024

« Annonce de Service Public : Dogecoin est un fork coin non maintenu qui serait probablement vulnérable aux bugs divulgués de Bitcoin. Utilisez-le à vos propres risques ».

En cas d'exploitation des failles, les détenteurs du token DOGE, capitalisé à plus de 20 milliards de dollars, pourraient chercher à vendre massivement leur fonds avant d'être touchés par une attaque, entraînant une forte baisse de la valorisation du token.

Si cette panique se produit, elle pourrait également impacter Litecoin. Fonctionnant en minage fusionné (merge-mining) avec Dogecoin, la baisse de valeur du DOGE pousserait de nombreux mineurs à arrêter ou réduire leurs opérations, affectant le hashrate des 2 réseaux et diminuant leur résistance à une attaque à 51 %.

Pour l'instant, il est impossible de savoir quel sera l'impact sur les 2 réseaux ni si les vulnérabilités révélées pourront être corrigées avant d'être exploitées.

Souce : Bitcoin Optech

