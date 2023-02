Ordinals : on peut désormais inscrire des NFTs sur Litecoin (LTC)

Les tokens non fongibles (NFTs) sur Bitcoin (BTC) sont au coeur de toutes les discussions – et tous les débats – ces dernières semaines. Et le protocole Ordinals a désormais été lancé sur Litecoin (LTC). Doit-on s'attendre à un lancement sur d'autres blockchains majeures qui utilisent la preuve de travail ?

Ordinals amène les NFTs à Litecoin

En milieu de mois, un utilisateur Twitter anonyme, Indigo Nakamoto, avait lancé un défi à la communauté crypto : il offrait 5 LTC (environ 480 dollars au cours actuel) a quiconque parvenait à lancer Ordinals, le protocole de NFTs de Bitcoin, sur Litecoin. La récompense a ensuite été relevée à 22 LTC (2110 dollars).

Le développeur Anthony Guerrera a répondu présent, et il a lancé dimanche dernier Ordinals sur Litecoin. Le premier des NFTs à apparaître sur la blockchain de Litecoin est le whitepaper de Mimblewimble, le protocole d'anonymisation des transactions :

Tout comme pour Bitcoin, les intéressés peuvent commencer à utiliser le protocole d'Ordinals et commencer à inscrire des NFTs dans les blocs de Litecoin. C'est une petite révolution pour la blockchain, qui la deuxième de ce type à bénéficier de l'arrivée d'Ordinals.

Serait-ce aussi la dernière ? Selon Anthony Guerrera qui a été interrogé par nos confrères de Decrypt, il s'agit pour l'instant de la seule blockchain en preuve de travail à être compatible avec Ordinals. La raison est qu'elle fait usage de soft forks des technologies SegWit et Taproot, qui sont nécessaires.

Des avantages sur Bitcoin ?

Toujours selon Anthony Guerrera, Litecoin présente plusieurs avantages sur son grand frère Bitcoin, en ce qui concerne Ordinals. Les blocs de la blockchain peuvent stocker plus de données, et les frais d'utilisation sont moindres. Par ailleurs, Litecoin dispose de Mimblewimble, et peut donc offrir des transactions anonymisées :

« Le fait que [Mimblewimble] soit intégré à la blockchain permet aux utilisateurs de transférer des fonds de manière privée avant d'inscrire [un NFT]. [...] C'est un énorme avantage, à l'inverse de Bitcoin, qui est un registre entièrement public. »

Ordinals continue en tout cas de faire parler de lui. Les inscriptions sur Bitcoin se sont envolées depuis quelques semaines, et l'on en compte désormais plus de 150 000. Cette nouvelle tendance suscite des débats, et certains se demandent si les NFTs d'Ordinals seront durables.

Pour d'autres, c'est une opportunité : un utilisateur a ainsi récemment "envoyé" un NFT Bored Ape sur Bitcoin... Malgré les protestations de Yuga Labs, qui estime que cet envoi n'est en rien valide. Les discussions ne sont donc en rien achevées, et c'est un domaine qu'il faudra surveiller dans les mois à venir.

Source : Decrypt

