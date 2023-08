Donald Trump possède jusqu'à 500 000 dollars de cryptomonnaies sur un portefeuille Ethereum (ETH)

« Pas fan » des cryptomonnaies, Donald Trump ? L’ancien président des États-Unis semble avoir revu sa copie. Une déclaration récente de ressources indique qu’il détient entre 250 000 et 500 000 dollars en cryptomonnaies, sur un portefeuille Ethereum (ETH). D’où viennent-elles ?

Les cryptomonnaies de Donald Trump déclarées

Donald Trump a dû déclarer ses biens auprès du département de l’éthique du gouvernement américain, un passage obligé pour les employés de l’État. Parmi ses (multiples) biens, l’on observe une nouvelle ligne inattendue : l’ex-président américain possède entre 250 000 et 500 000 dollars de cryptomonnaies. La formulation n’est pas entièrement claire – on sait qu’il s’agit d’un portefeuille Ethereum, mais on ne sait pas s’il s’agit uniquement d’Éther (ETH) :

« Un wallet de cryptomonnaies (Ethereum). »

Le wallet semble lié à une récente collection de tokens non fongibles (NFTs) proposés par Donald Trump. En décembre dernier, l’ancien président avait en effet partagé une série à son effigie, où on le voyait dans diverses activités et représentant des figures typiquement étatsuniennes :

La collection de NFTs de Donald Trump

Deux séries ont été publiées, la dernière proposant chaque « carte » au prix de 99 dollars. Et il semblerait que la vente ait eu un certain succès, si l’on en croit la somme conséquente en cryptomonnaies déclarée par Donald Trump.

Donald Trump retourne sa veste au sujet des cryptos ?

Historiquement, Donald Trump n’a pourtant pas affiché un grand soutien au secteur des cryptomonnaies – au contraire. Lorsqu’il était au pouvoir, il estimait qu’il s’agissait d’une « catastrophe potentielle qui attend de se produire », et ne manifestait pas une grande expertise du secteur :

« Qui sait ce qu’elles sont vraiment, mais c’est certainement quelque chose dont les gens ne savent pas grand-chose. »

L’ex-président des États-Unis semble en tout cas en savoir désormais suffisamment pour récolter une somme conséquente sur un portefeuille Ethereum. Et il ne serait pas le seul au sein de son parti ? Depuis quelques mois, les Républicains semblent en effet avoir fait des cryptomonnaies un enjeu de campagne, les présentant comme un symbole de liberté financière.

De leur côté, les Démocrates sont embarrassés par les liens de la famille Bankman-Fried avec le parti, et affichent donc plutôt une hostilité, qui est particulièrement manifeste chez la SEC. La campagne présidentielle américaine, à laquelle participe Donald Trump, fera donc probablement émerger des débats sur le sujet.

Source : OGE

