Le détenteur d'un Bored Ape à 169 000 dollars le détruit pour l'envoyer sur Bitcoin (BTC)

Le détenteur du NFT Bored Ape 1626 a « brûlé » ce dernier sur la blockchain Ethereum, afin de symboliser son passage vers le Bitcoin. Pour rappel, la question des NFT Bitcoin a suscité de vifs débats ces derniers temps. Le développeur Casey Rodarmor a en effet réussi à inscrire des tokens non fongibles dans la blockchain Bitcoin, en utilisant tout l’espace d’un bloc. Cette prouesse, baptisée Ordinals, fait suite à la mise à jour Taproot, qui avait permis d’améliorer la confidentialité et la sécurité du réseau de la plus grande cryptomonnaie.

Jason Williams, qui détient ce Bored Ape numéro 1626, a donc décidé d’utiliser une inscription avec Ordinals pour représenter son NFT sur la blockchain Bitcoin. Il s’est amusé auprès de nos confrères de Decrypt de son acte, qui a de quoi susciter des réactions :

Le Bored Ape – qui était évalué jusque là aux alentours de 169 000 dollars – n’existe donc plus sur Ethereum. Existe-t-il alors désormais sur Bitcoin ? C’est encore sujet à débat.

👉 Pour aller plus loin – NFT : nos explications pour tout comprendre en quelques minutes

Yuga Labs, qui gère la marque Bored Ape Yacht Club (BAYC), a estimé que ce NFT n’était en aucun cas une copie valide de sa collection. C’est en tout cas ce qu’a expliqué Greg Solano, le cofondateur de Yuga Labs. En début de semaine, il expliquait sur Twitter que le NFT envoyé sur Bitcoin n’avait plus de licence d’exploitation :

It's not "gone from ETH forever." It's basically the same as any other transfer: If you transfer your ape to an address you no longer control (even if it's the 'burn' address), you have effectively given up your license.

And no, before someone asks, that doesn't mean that anyone… https://t.co/E52b7ZjWbu

— Garga.eth (Greg Solano) (@CryptoGarga) February 13, 2023