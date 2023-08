L’Apecoin (APE) du Bored Ape Yacht Club atteint son plus bas niveau historique – La déroute pour le BAYC ?

Le fleuron des tokens non fongibles (NFTs), le Bored Ape Yacht Club (BAYC), a du mal à se maintenir à flot ces derniers mois. La collection affiche des prix planchers en berne, et cela s’accompagne d’une chute marquée de l’Apecoin (APE), qui a atteint un plus bas historique. Que se passe-t-il chez les singes du yacht club ?

L’APE du Bored Ape Yacht Club atteint un plus bas historique

Le bear market s’est installé, et avec lui une perte d’enthousiasme pour les collections de NFTs de type « pfp », c’est-à-dire les images de profil. Et le Bored Ape Yacht Club, qui avait connu une progression stratosphérique en 2021 et 2022, n’échappe pas à la règle. Preuve en est faite avec son Apecoin, qui a vu son cours atteindre un plus bas historique.

Le cours de l’APE a en effet touché 1,7 dollar hier, après de longs mois de chute. Depuis le début de l’année 2023, l’Apecoin a perdu -72% de sa valeur :

Le cours du APE chute depuis le début de l’année 2023

Aujourd’hui, l’APE ne représente plus qu’une capitalisation de 666 millions de dollars, alors que cette dernière avait plusieurs fois dépassé les 2 milliards de dollars.

La collection du BAYC moins demandée ?

Cette chute s’inscrit dans un creux général pour les marchés de NFTs, dont les collections ont vu leurs floor prices chuter. Pour le BAYC, le prix plancher est estimé à 29 ETH (55 000 dollars au cours actuel) par CoinGecko. En 2022, ce floor price atteignait pourtant 146 ETH à son apogée. Au cours actuel, cela correspondrait à plus de 271 400 dollars.

Tout cela s’inscrit donc dans un contexte de déclin global sur le marché des NFTs. En juin, les ventes de tokens non fongible se sont élevées à 1 milliard de dollars… Contre 12.6 milliards de dollars en janvier dernier. Tout comme les cryptomonnaies, les NFTs accusent donc le coup et traversent ce bear market plus difficilement.

Mais cela consolidera-t-il au final les « grosses » collections ? C’est l’avis d’un analyste de Chainalysis, Ethan McMahon, qui confirmait auprès de nos confrères du Guardian la tendance :

« Les périodes comme celle-ci conduisent inévitablement à une consolidation au sein des marchés affectés, et pour les NFTs nous verrons certainement un ralentissement en ce qui concerne les collections, ainsi que le type de NFTs qui sera mis en avant. »

Les périodes de bear market sont effectivement souvent des périodes de tri. Les shitcoins et projets peu solides sont expulsés… Tout comme les collections de NFTs les moins importantes. La solidité du Bored Ape Yacht Club est donc testée actuellement.

