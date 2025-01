Quel sera le prochain ETF crypto lancé sur le sol américain ?

Respectivement lancés en janvier et juillet 2024, les ETF Bitcoin spot et les ETF Ethereum spot se sont fait une belle place dans le paysage financier américain. Avec l'investiture prochaine de Donald Trump en tant que président des États-Unis, dont la position envers les cryptomonnaies est moins hostile que son prédécesseur, la communauté pense que de nouveaux ETF crypto verront le jour cette année.

🔎 Tout savoir sur les ETF Bitcoin spot et leurs homologues

Cet avis est partagé par Eric Balchunas, analyste senior chez Bloomberg et spécialiste des ETF. Selon lui, le prochain ETF crypto qui verra le jour aux États-Unis sera axé sur le Litecoin, une alternative à Bitcoin (BTC) dont le code source est un fork logiciel de celui de la cryptomonnaie la plus capitalisée du marché.

We had heard chatter that the Litecoin S-1 had gotten comments back from SEC. This looks to confirm that which bodes well for our prediction that Litecoin is most likely to be the next coin approved. All that said, new SEC chair has yet to start and that's a huge variable. https://t.co/cKFswPwcr0

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 15, 2025