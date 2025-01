La SEC pourrait suspendre certains litiges crypto dès la semaine prochaine — Vers un changement de politique majeur ?

Alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) s'apprête à changer de direction la semaine prochaine, nous pourrions voir ses relations avec l'industrie crypto se détendre. Des affaires en cours vont-elles être abandonnées ?

Vers un assouplissement de la SEC envers l'industrie crypto ?

Tout au long de l'ère Gary Gensler, nous avons vu la Securities and Exchange Commission (SEC) poursuivre inlassablement les entreprises de l'écosystème crypto, parfois à juste titre, mais régulièrement pour des motifs discutables. Durant ce même mandat, l'agence a également mis un point d'honneur à retarder les négociations, tout en faisant son possible pour ne jamais vraiment établir de règles claires sur ce qu'elle attendait ou non des acteurs blockchain.

Avec l'arrivée de Paul Atkins à la tête de la SEC dès lundi prochain, nous pourrions assister à un tournant majeur et une fin de la croisade anti-crypto. En effet, Reuters rapporte que dès les premiers jours après le changement de direction, la SEC devrait examiner les différentes affaires en cours, et « éventuellement geler certains litiges qui n'impliquent pas d'allégations de fraude ». De plus, certaines d'entre elles pourraient aussi déboucher sur un non-lieu.

👉 De régulateur à fossoyeur des cryptomonnaies : enquête sur les déviances de la SEC

Selon des personnes proches du dossier, ces mesures pourraient se faire sous la direction d'Hester Peirce et Mark Uyeda, 2 commissaires républicains de la SEC qui ont montré à plusieurs reprises leur désaccord avec la politique de Gary Gensler. Ainsi, nous pourrions assister à l'établissement de règles claires tant demandées ainsi qu'à des demandes de commentaires auprès de l'industrie.

Bien entendu, tout cela ne signifie par pour autant que les entreprises crypto se verront attribuer un quelconque passe-droit sous l'administration Trump ; la SEC continuera ses poursuites, et particulièrement dans les cas de fraudes. Toutefois, les actions punitives au vague motif de « vente de titres non enregistrée » pourraient se faire plus rares.

👉 Dans l'actualité également — Pour Gary Gensler, la SEC n'a jamais indiqué que le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) étaient des securities

Néanmoins, il ne s'agit pas non plus de crier victoire trop vite. Et pour cause, Philip Moustakis, un ancien avocat de la SEC, a confié à Reuters que le rejet de dizaines de mesures d'applications serait sans précédent et que, dans certains cas, les tribunaux pourraient s'y opposer. Ainsi, nous pourrions également assister à des accords de règlement, avec des amendes modérées qui ne donneraient pas lieu à des procès.

Créer un compte sur Gemini : l'exchange américain qui se lance en France

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Reuters

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital