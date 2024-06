Mt. Gox va rembourser 9 milliards de dollars en Bitcoin et en Bitcoin Cash à partir du mois de juillet

Après des années de retards et d'incertitudes, Mt. Gox, une des premières plateformes d'échanges de Bitcoin, s'apprête à redistribuer les fonds volés lors du hack de 2014.

Hack de Mt. Gox : des milliards de dollars à rembourser

L'ancienne plateforme d'échange de Bitcoin Mt. Gox lance enfin le processus de remboursement pour les clients lésés par le piratage de 2014, un événement qui pourrait avoir un impact significatif sur le cours du BTC.

Cette annonce, faite par le syndic de réhabilitation Nobuaki Kobayashi dans la matinée, marque le début d'un processus longuement attendu par les créanciers et anciens clients de la plateforme.

La distribution de ces Bitcoins, estimés à plus de 8 milliards de dollars (compte tenu de la valeur actuelle du Bitcoin), pourrait avoir des conséquences importantes sur le marché des cryptomonnaies.

Effectivement, une partie des investisseurs concernés pourraient être emmenés à vouloir réaliser rapidement des profits avec le retour de leurs Bitcoin. Une action qui pourrait entraîner une pression vendeuse sur le marché et donc mécaniquement une baisse des prix.

Des prévisions toutefois tempérées par Brad Howell, directeur général du market maker Keyrock UK. Selon lui, le marché crypto pourrait facilement encaisser d'éventuelles ventes.

« Il est juste de supposer que quiconque avait des actifs chez Mt. Gox est un early adopter, et plus susceptible d'être un Bitcoin maxi , » a-t-il précisé, avant de continuer : « Ne vous attendez pas à ce que de gros volumes soient vendus dès le premier jour. »

Un piratage qui a marqué l'histoire du Bitcoin et des cryptomonnaies

Mt. Gox était autrefois la plus grande plateforme d'échange de Bitcoin au monde, à l'origine de plus de 70 % des transactions sur BTC à ses débuts.

En 2014, un hack a entraîné le vol de 740 000 Bitcoins, soit environ 592 millions de dollars à l'époque (le prix du BTC se situait alors aux alentours des 800 dollars).

Ce hack est et restera probablement l'un des plus importants de l'histoire des cryptomonnaies. À l'époque, il avait porté un coup dur à la confiance des premiers investisseurs du secteur et avait participé à la chute du prix du Bitcoin.

Le début des remboursements par Mt. Gox marque un tournant dans l'affaire, qui date maintenant depuis plus de 10 ans.

Si cette nouvelle suscite de l'espoir chez les anciens clients de la plateforme, elle soulève également des questions quant à son impact potentiel sur le prix du Bitcoin. La secteur crypto observera probablement de près l'évolution de la situation dans les semaines et les mois à venir.

D'après nos informations, le processus de remboursement sera complexe et pourrait s'étaler sur plusieurs mois, probablement jusqu'au mois d'octobre prochain.

