Législatives : des candidats se présentent sous les couleurs de Bitcoin – Que proposent-ils ?

Des candidats pro-Bitcoin émergent en France, proposant une alternative aux partis traditionnels. Aurore Galves et Nicolas Cantu souhaitent intégrer les valeurs de Bitcoin dans leur programme politique. Rejoignez-nous mardi à 21h00 pour une interview en direct avec les candidats.

Des candidats Bitcoin pour voter orange plutôt que blanc aux législatives

Alors que les personnalités politiques à travers le monde s'emparent du sujet des cryptomonnaies pour séduire un nouvel électorat, c'est aujourd'hui au tour des Bitcoiners de se politiser.

En pleine campagne présidentielle, les candidats Donald Trump et Joe Biden ont tous deux exprimé des opinions favorables à Bitcoin et à la régulation des entreprises du secteur, allant même jusqu'à accepter des dons en cryptomonnaies. Ces prises de parole ont le mérite de faire de Bitcoin un sujet important, mais il est légitime de douter de leur sincérité.

🗳️ Qu'est-ce que les partis politiques français pensent des cryptomonnaies ?

En réaction à la politisation du BTC et à la dissolution du gouvernement par Emmanuel Macron plus tôt ce mois-ci, Aurore Galves, suppléée par Nicolas Cantu, a déposé une candidature peu ordinaire pour le poste de député de la 8e circonscription de l'Isère.

Bien qu'ils ne disposent pas d'un programme aussi détaillé que les partis majeurs, Aurore et Nicolas expliquent leur candidature comme une démarche visant à offrir une alternative à la binarité des candidats, Nouveau Front Populaire contre Rassemblement National. Ils s'opposent ainsi à des programmes politiques de droite comme de gauche qui, selon eux, bafouent certains combats qui leur sont chers et qui sont en lien avec la philosophie derrière Bitcoin.

Dans une de ses publications sur le réseau X, Aurore précise :

« Pour autant ma candidature s'appuie sur 3 piliers idéologiques :

1) une politique monétaire saine qui rendrait souverains nos concitoyens

2) une politique écologique récompensée pour instaurer un cercle vertueux d'une transition énergétique soutenable

3) une politique numérique veillant à protéger les utilisateurs, car l'hygiène numérique est un enjeu aussi bien national que personnel

Vous l'aurez compris, ma candidature rime avec un désir puissant de défendre les intérêts financiers et la vie privée de chacun.»

En bref, Aurore et Nicolas dénoncent le manque de pertinence des politiques au cours des dernières années, accusant celles-ci d'affaiblir la souveraineté des citoyens français. Le binôme promeut l'utilisation du minage de Bitcoin dans la transition écologique, permettant de rentabiliser les centrales électriques à énergies renouvelables et défend le respect de la vie privée sur internet, un combat partagé par le mouvement Cypherpunks et libertarien, qui ont fortement contribué à la création et au développement de Bitcoin.

📰 À lire également dans l'actualité – Bitcoin : le milliardaire Michael Dell va-t-il emboiter le pas à MicroStrategy pour acheter du BTC ?

Pour l'occasion, nous recevrons Nicolas Cantu, le suppléant d'Aurore et co-fondateur de 4NK, dans notre émission « Pair à pair » sur le réseau X en live audio, ce mardi soir à 21h00.

🎙️Mardi à 21h00, nous accueillerons @NicolasCantuBk pour le 8ème épisode de Pair à pair ! Nous parlerons de sa candidature aux #législatives 🇫🇷 avec @aurore_btc, la 1ère candidature #Bitcoin en France, et de ce qu'elle représente.https://t.co/VXIPu2gQfI — Cryptoast (@CryptoastMedia) June 23, 2024

Ensemble, nous explorerons les rouages de cette candidature et demanderons à Nicolas plus de détails sur les raisons ainsi que sur la démarche de cette initiative.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.