Hack de WazirX : l'exchange crypto suspend le trading et enquête sur les 230 millions de dollars volés

D'après un communiqué officiel, l'exchange de cryptomonnaies WazirX a suspendu le trading de sa plateforme suite à son récent hack à 230 millions de dollars. D'après nos informations, le groupe Lazarus, lié à la Corée du Nord, serait le principal suspect de ce piratage.

📢 Trading has been temporarily paused

The cyber attack theft has impacted our ability to maintain 1:1 collaterals with assets, and we've temporarily paused trading.

We're conducting thorough forensic data examination and security audit procedures and working to enable…

— WazirX: India Ka Bitcoin Exchange (@WazirXIndia) July 21, 2024