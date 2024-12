Hyperliquid sera-t-il la prochaine cible des hackers nord-coréens ?

Depuis son airdrop à succès, salué pour son aspect communautaire, le projet Hyperliquid occupe le devant de la scène avec son token HYPE, dont le cours a grimpé de 600 % depuis sa sortie.

Mais depuis hier, Hyperliquid anime les débats après que Taylor Monahan, responsable produit du célèbre portefeuille MetaMask, a alerté sur le fait que des adresses identifiées comme appartenant à des hackers nord-coréens ont effectué plusieurs trades sur l'exchange décentralisé (DEX).

DPRK's trading career is...uh....going.....🙈

tbh if i was the dude managing Hyperliquid's 4 validators (or those fucking ghetto ass binaries on gh) I would be shitting my pants right now.

Hyperliquid dudes dont seem worried at all though so im sure its fine. 🫠 pic.twitter.com/JrrU7t1sJe

— Tay 💖 (@tayvano_) December 22, 2024