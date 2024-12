En 2024, les pirates informatiques nord-coréens ont subtilisé 1,34 milliard de dollars en cryptomonnaies

Sur le montant global de cryptomonnaies dérobé par les pirates informatiques du monde entier, celui dérobé par les nord-coréens est incontestablement le plus conséquent. Toutefois, au fil de l'année 2024, les montants subtilisés par les hackers basés en Corée du Nord s'est subitement mis à dégringoler.

Plus de 2 milliards de dollars volés par les hackers en 2024

Dans un rapport publié ce jeudi, Chainalysis a affirmé que 2,2 milliards de dollars de cryptomonnaies ont été subtilisés par des pirates informatiques en 2024. Pour le cabinet d'analyse, « le piratage de cryptomonnaies reste une menace persistante, » puisque pour la 4e année consécutive, la valeur totale de cryptomonnaies volées dépasse 1,8 milliard de dollars au minimum.

🔎 Suivez nos conseils pour se prémunir des escroqueries au Bitcoin et aux cryptomonnaies

Bien que les hackers aient volé moins d'argent qu'en 2021 et 2022, ils ont tout de même réussi à subtiliser 400 millions de dollars de cryptomonnaies de plus que l'année dernière. Aussi, le nombre d'actes malveillants n'a jamais été aussi haut avec 303 incidents répertoriés en 2024. C'est presque 10 fois plus qu'en 2019.

Par rapport à 2023, les fonds dérobés sont plus conséquents, tout comme le nombre d’actes malveillants à l'égard de l'écosystème crypto

Les résultats du 1er semestre 2024 laissaient présager que cette année allait être du même acabit que les années 2021 ou 2022 où le seuil des 3 milliards de dollars de cryptomonnaies avaient été subtilisés. En effet, fin juin 2024, 1,58 milliard de dollars avaient été volés, soit 85 % du montant dérobé en 2023.

Toutefois, cette tendance s'est inversée après l'été. Pour Chainalysis, la raison est principalement géopolitique. En effet, il est important de savoir que la majorité des fonds subtilisés cette année sont issus d'actions menées par des pirates informatiques nord-coréens.

En tout, 1,34 milliard de dollars de cryptomonnaies ont été dérobés par la Corée du Nord. « Il semble que les attaques cryptographiques de la RPDC deviennent plus fréquentes, » explique le cabinet d'analyse :

Il convient de noter que les attaques entre 50 et 100 millions de dollars et celles supérieures à 100 millions de dollars se sont produites beaucoup plus fréquemment en 2024 qu’en 2023, ce qui suggère que la Corée du Nord s’améliore en matière de piratage crypto. Cela contraste fortement avec les 2 années précédentes, au cours desquelles ses exploits ont plus souvent généré des profits inférieurs à 50 millions de dollars.

Jamais la Corée du Nord n'avait dérobé autant de cryptomonnaies

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Corée du Nord, championne incontestable des arnaques crypto en tout genre

Toutefois, si la 1re partie de l'année 2024 a été tonitruante pour les hackeurs nord-coréens, le 2nd semestre a été bien différent. Durant l'été, plusieurs pratiques nord-coréennes ont été mises en lumière.

Ainsi, le détective on-chain ZachXBT a découvert que des développeurs basés en Corée du Nord usurpaient l'identité de développeurs américains afin de détourner leurs fonds crypto. Des accusations qui ont été confirmées grâce à une enquête du FBI.

Suite à cela, les sociétés spécialisées dans les cryptomonnaies ont été invitées à procéder à une vérification minutieuse de l'identité et des antécédents de leurs employés. De la même manière, leurs systèmes informatiques ont été renforcés.

🌐 Également dans l'actualité – Ledger : une campagne de phishing est en cours, attention à ces faux emails

En parallèle, le rapprochement en juin du président russe Vladimir Poutine et du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aboutissant à la signature d'un pacte de défense mutuelle coïncide avec la baisse des montants volés.

La Corée du Nord a décidé de s'impliquer dans le conflit russo-ukrainien, envoyant ses troupes en Ukraine et fournissant des missiles balistiques à la Russie. En plus de réorienter ses ressources militaires en faveur de la guerre en Ukraine, il semblerait que la coopération accrue des Nord-Coréens avec les Russes ait également modifié ses activités de cybercriminalité.

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé pour vos cryptos

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Chainalysis

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital