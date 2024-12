Ledger : une campagne de phishing est en cours, attention à ces faux emails

Une nouvelle campagne de hameçonnage (phishing) est en cours et vise les utilisateurs des portefeuilles Ledger. Les arnaqueurs prétendent qu’une faille de sécurité a eu lieu et demandent aux victimes de « vérifier » leurs comptes. Comment s’en prémunir et reconnaître une tentative d’arnaque ?

