Attention aux faux signers Ledger : cette contrefaçon peut voler vos cryptos sur 20 blockchains

S'étant procuré une Ledger Nano S Plus suspecte, un chercheur a découvert une dangereuse contrefaçon capable de voler des cryptos. Lumière sur ce dangereux piège.

Prenez garde aux contrefaçons de matériel Ledger

Si les hardware wallets sont souvent les meilleurs compromis en termes de prix, d’accessibilité et de sécurité pour ce qui est du stockage de vos cryptomonnaies, encore faut-il prêter attention à leur provenance. En effet, il peut être tentant de rogner sur les coûts, en achetant du matériel en dehors des places de marché officielles.

En réalité, il s’agit là d'une très mauvaise idée, car rien ne garantit que le matériel acheté n’a pas été compromis, ou pire encore, qu’il ne s’agisse pas d’une contrefaçon. C’est l’expérience qu’a pu faire l’utilisateur de Reddit Past_Computer2901, en achetant ce qui était vendu comme une Ledger Nano S Plus « sur un site chinois pour effectuer quelques tests » :

Le prix était suspect et l'emballage semblait correct de loin, mais dès que je l'ai ouvert, il était évident que c'était une contrefaçon. Au lieu de le jeter, j'ai décidé de le démonter.

🔎 Quel est notre avis sur la véritable Ledger Nano S Plus ?

À l’intérieur, au lieu d’y trouver le fameux secure element certifié par Ledger, l’intéressé y a trouvé une carte de développement ESP32-S3, capable de communiquer avec un serveur distant :

À droite, la carte malveillante

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Si un investisseur venait à renseigner sa phrase de récupération sur un tel matériel, il pourrait directement dire adieu aux cryptomonnaies associées :

Ce dispositif prend en charge une vingtaine de blockchains différentes pour le vidage de portefeuilles. Concrètement, toute phrase de récupération saisie dans ce dispositif est immédiatement transmise à l’attaquant.

Pour pousser le vice au maximum, l’enquêteur rapporte que le vendeur met également à disposition une version compromise de Ledger Live dans des formats compatibles avec Android, Windows, macOS et iOS.

Ainsi, l’intéressé indique avoir préparé un rapport complet pour Ledger Donjon, la division de recherche en sécurité de la marque, et publiera ensuite « un compte rendu technique détaillé une fois leur analyse interne terminée ».

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Que ce soit pour les hardware wallets de Ledger ou de n’importe quelle autre marque concurrente, nous vous recommandons de passer par leur boutique officielle pour éviter toute déconvenue et, par ailleurs, de ne jamais vous tourner vers du matériel d’occasion.

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Source : Reddit

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