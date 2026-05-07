NEAR Protocol dévoile sa feuille de route pour devenir résistant à l'informatique quantique

NEAR Protocol expose sa feuille de route afin de permettre à sa blockchain de faire face à la perspective d’un risque quantique. Au programme : une anticipation présentée comme déjà largement engagée et l’ajout programmé d'un schéma de signature adapté, mais ce n'est pas tout...

NEAR Protocol s'organise face au risque quantique

Difficile d'ignorer l'impact du récent rapport publié fin mars par la structure Google Quantum AI au sujet du risque quantique et de ses possibles conséquences sur les blockchains actuelles, avec la nécessité d'une puissance apparemment moins importante que prévue par les experts pour mener ce genre d'attaque contre le Bitcoin ou Ethereum.

De quoi motiver les différents projets du secteur à accélérer leur préparation face à cette crise annoncée, comme par exemple NEAR Protocol qui vient de publier les détails de sa feuille de route dans le domaine, tout en précisant dans le même temps que son architecture « rend déjà les comptes et les actifs plus sécurisés contre les attaques quantiques que la plupart des blockchains ».

🔍 Pour approfondir - L'informatique quantique pourrait-elle faire tomber Bitcoin ?

Une situation détaillée par son cofondateur, Illia Polosukhin, sur le réseau X, qui explique comment « le protocole a été initialement conçu en anticipant que la cryptographie devrait évoluer en raison des progrès de l'informatique quantique », même si quelques ajustements restent malgré tout nécessaires.

Conscients de la nécessité d'élargir l'éventail des techniques cryptographiques, nous avons conçu NEAR pour prendre en charge plusieurs schémas de signature, permettant ainsi aux utilisateurs de choisir celui qu'ils préfèrent. Nous avons également conçu le modèle de compte de manière à ce qu'il ne dépende d'aucune cryptographie particulière et permette de gérer les clés comme des « périphériques ». Illia Polosukhin

Acheter des ETN Bitcoin et cryptomonnaies avec XTB

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Un risque pour déterminer à qui appartiennent les cryptomonnaies

Malgré sa préparation apparente, NEAR Protocol doit toutefois encore intégrer certaines évolutions, comme par exemple un « schéma de signature quantique sécurisé » développé par l'équipe Near One et approuvé par le National Institute of Standards and Technology (NIST), afin de permettre aux titulaires de comptes NEAR de faire « pivoter leurs clés » à l'aide d'une simple transaction.

Les portefeuilles doivent également permettre la prise en charge de ces signatures, notamment en ce qui concerne leurs versions matérielles (hardware wallet). Une nécessité sur laquelle travaillent actuellement les développeurs de Near One, en parallèle d'autres mises à niveau concernant par exemple le consensus, les validateurs ou la synchronisation de sa blockchain.

🗞️ Bitcoin : impossible de protéger la fortune de Satoshi Nakamoto du risque quantique

Des recherches visiblement inspirées de celles menées pour le Bitcoin, selon le directeur technique de NEAR, Anton Astafiev, qui explique que l'un des risques associés à une attaque quantique pourrait impliquer le fait de « ne plus être en mesure de déterminer si la personne effectuant une transaction est bien le propriétaire légitime de l'actif ».

Le protocole pourrait donc bloquer les transactions par mesure de précaution, mais permettre à un utilisateur de prouver, à l’aide d’une preuve à divulgation nulle de connaissance, qu’il connaît la seed phrase originale permettant d'obtenir la clé privée. Anton Astafiev

Il reste visiblement encore un peu de travail, afin d'éviter de « se retrouver dans une situation de Far West ».

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Sources : Illia, Near

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.