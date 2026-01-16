Cake Wallet intègre le Zcash (ZEC)

Le portefeuille de vie privée Cake Wallet, habituellement associé à Monero (XMR), vient de s’ouvrir à l’écosystème Zcash (ZEC), ainsi qu’à NEAR Intents. Qu’est-ce que cela change ?

Zcash est désormais compatible avec Cake Wallet

Le portefeuille Cake Wallet est historiquement associé à Monero (XMR), mais il vient de s’ouvrir à de nouveaux protocoles. Il est désormais possible d’utiliser Zcash (ZEC), avec le mode de vie privée par défaut :

Dans Cake Wallet, Zcash est implémenté de la bonne manière : protégé par défaut, avec une confidentialité intégrée, et non optionnelle. Vous bénéficiez du meilleur niveau de confidentialité offert par Zcash, sans démarches supplémentaires, sans manipulations manuelles ni étapes complexes à effectuer.

Par ailleurs, Cake Wallet esquive les adresses transparentes lors de la réception des fonds :

Lorsque vous devez utiliser une adresse transparente, les adresses sont renouvelées à chaque réception de paiement, et les fonds sont automatiquement protégés (autoshielded) dès leur arrivée dans votre portefeuille, afin de vous protéger au moment de la dépense.

Autre changement pour Cake Wallet : l’intégration de NEAR Intents. Cette méthode de swaps cross-chaînes permet également de préserver la vie privée des utilisateurs, notamment en réduisant les métadonnées et grâce à l’abstraction de l’exécution.

La vie privée, le narratif de 2026 ?

En 2025, les cryptomonnaies de vie privée ont connu un retour en grâce. Les cours du ZEC ainsi que du XMR ont explosé, face à une demande accrue pour des cryptomonnaies qui préservent l’anonymat de leurs utilisateurs.

Au-delà de simples cryptomonnaies, les technologies associées à la vie privée font également l’objet de fortes demandes. C’est le cas notamment des preuves à connaissance nulle (ZK), qui sont de plus en plus intégrées aux protocoles de base. Preuve de cet engouement : les cryptomonnaies liées à la vie privée font partie des rares à avoir connu une hausse nette en 2025, selon un rapport récent d’Artémis.

Ce retour vers la vie privée s’inscrit dans un contexte plus large de traçage systématique des portefeuilles – y compris les portefeuilles auto-hébergés. Les pressions sur les investisseurs en cryptomonnaies sont également plus fortes, avec des enlèvements qui se sont multipliés en 2025. Les projets qui permettent d’esquiver la surveillance économique permanente sont donc en plein essor, et la tendance devrait continuer pour 2026.

