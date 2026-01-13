3 enlèvements ou séquestrations en lien aux cryptomonnaies en quelques jours - Que se passe-t-il en France ?

Les affaires d’enlèvements et de séquestrations contre rançon d’acteurs de l’écosystème des cryptomonnaies se multiplient sur le territoire français avec une rapidité et une régularité inquiétantes. Comment expliquer cette escalade et quelles en sont les principales conséquences ?

Enlèvements et séquestrations contre rançon : un retour aux sources du crime organisé

Impossible de passer à côté des affaires d'enlèvements et de séquestrations contre rançon qui frappent actuellement les acteurs du secteur des cryptomonnaies sur le territoire français. Et pour cause, ces agressions se multiplient, au point de représenter désormais plus d'une vingtaine d'affaires depuis début 2025, soit environ 30 % de tous les cas mondiaux enregistrés sur cette période.

Un fléau dont l'augmentation et la régularité - presque 2 affaires par mois en moyenne, dont 3 rien que sur les derniers jours - apparaissent comme surprenantes au premier abord, pourtant il semble que cette « nouveauté » corresponde plus précisément à un retour aux fondamentaux pour les criminels du grand banditisme, face à une perte de revenus importante sur le marché de la drogue et une multiplication des règlements de compte.

✍️ la question que tout le monde se pose : est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin (BTC) ?

Une situation très clairement exposée par le journaliste et écrivain spécialisé dans le grand banditisme depuis plus de 20 ans, Jérôme Pierrat. En effet, il explique comment ces affaires d'enlèvements et de séquestrations avec rançon avaient presque totalement disparu depuis les années 70-80, avant de voir « ressurgir la spécialité avec pas mal de cas qui concernent des manias de la cryptomonnaie ».

Pourquoi ces enlèvements sont-ils revenus à la mode ? parce que les voyous cherchent de nouvelles sources de revenu. Les ravisseurs pensent avoir trouvé une parade à la remise de rançon, qui était un échec quasi total à chaque fois, en passant par les cryptomonnaies. Jérôme Pierrat

30 $ offerts pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU

Vers une bancarisation inévitable de la détention de cryptomonnaies ?

Dans le même temps, le prix du Bitcoin continue son ascension régulière au point d'avoir enregistré un dernier plus haut historique à 126 000 dollars en octobre dernier. De quoi motiver les criminels en quête de diversification, d'autant plus face à un écosystème crypto connu pour défendre le principe d'auto-conservation de ses fonds en dehors des banques traditionnelles.

Un choix idéologique qui pourrait rapidement se heurter à la hausse de ces affaires criminelles, selon le CEO et cofondateur de la société RED Square spécialisée dans la cybersécurité du Web3, Sébastien Martin, au point de transformer la bancarisation des cryptomonnaies en « une réponse directe au grand banditisme ».

🗞️ Week-end de l'horreur dans les Yvelines - Une famille séquestrée et violentée pour un vol de cryptomonnaies

La bancarisation n’est pas une trahison. C’est une adaptation. La conservation de crypto-actifs en milieu régulé, au sein d’institutions financières agréées, n’est pas un renoncement à l’idéal originel du Web3. C’est une réponse pragmatique à un risque réel. Sébastien Martin

Certains mettront en avant une justice française considérée comme trop laxiste. Pourtant, le véritable problème pourrait bien plus se trouver du côté des réglementations européennes DAC8 et TFR qui exigent la communication des informations personnelles des détenteurs de cryptomonnaies, mais également le détail des opérations effectuées, à des fins fiscales ou de lutte contre le blanchiment d'argent.

Une réalité problématique compte tenu du vol possible de ces données sensibles - comme dans le cas de la fédération française de tir dont les adhérents font actuellement face à une vague de cambriolages pour leur voler leurs armes - mais également du risque de fuites internes, si l'on considère l'affaire de cette employée des impôts qui renseignait le crime organisé.

Gagnez jusqu'à 50 € en Bitcoin en créant un compte sur SwissBorg

Sources : Jérôme Pierrat, Sébastien Martin

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.