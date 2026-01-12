Week-end de l'horreur dans les Yvelines - Une famille séquestrée et violentée pour un vol de cryptomonnaies

La série noire se poursuit et s’accélère même en ce début d’année pour les affaires d’enlèvements et de séquestrations de détenteurs de cryptomonnaies. Un nouveau cas vient en effet d’avoir lieu dans les Yvelines ce week-end, avec comme cible une famille entière.

Nouveau cas de séquestration d'une famille pour voler des cryptomonnaies

Les cas d'enlèvements et de séquestrations de détenteurs de cryptomonnaies - souvent associés à des faits de violence - ont enregistré une hausse très inquiétante au cours de l'année passée, tout particulièrement sur le territoire français. Et il semblerait bien que 2026 puisse être encore pire...

En effet, les affaires de ce genre affichent une augmentation importante depuis le début de l'année, avec déjà plusieurs cas enregistrés au cours de cette période, dont au moins deux rien que pendant ce week-end. Les dernières victimes impliquent désormais un couple des Yvelines et leurs deux enfants, dont le mari aurait une activité de dirigeant d’un groupe spécialisé dans les investissements crypto.

Une véritable nuit d'horreur, selon les premiers éléments de l'enquête. Et pour cause, trois individus armés et cagoulés se sont introduits dans le domicile de cette famille de Verneuil-sur-Seine (Yvelines) vendredi dernier dans la soirée, avec la ferme intention de voler le contenu de leur wallet crypto.

Un cambriolage présenté comme « spectaculaire » qui va rapidement plonger dans l'horreur, lorsque les deux parents recevront des coups à plusieurs reprises alors que leurs deux enfants - dont l'âge reste inconnu - sont attachés avec des colliers de serrage.

Une accélération inquiétante en ce début d'année

Selon les informations disponibles, il semble que les membres de cette famille aient finalement réussi à se libérer de leurs liens et à échapper à la vigilance des agresseurs afin de prévenir les forces de l'ordre. Suite à cette opération incroyable, les criminels ont apparemment pris la fuite avant l'arrivée de la police sur les lieux.

Les forces de l'ordre recherchent activement les trois individus responsables de cette agression. Aucun élément ne permet pour le moment de déterminer avec certitude si les malfaiteurs ont effectivement réussi à voler des cryptomonnaies et quel pourrait être le butin concerné.

🗞️ « J’ai entendu des cris » – Un nouvel enlèvement aux cryptomonnaies a eu lieu en France

Ces nouveaux cas de vol avec violence visant des acteurs crypto ne permettent pas d'aborder la nouvelle année sereinement dans le domaine. Pourtant, le gouvernement avait promis de réagir, notamment en permettant aux entrepreneurs crypto d'effacer leurs données personnelles jusque-là exposées à la vue de tous sur les sites Internet de référencement des entreprises, en accès libre.

De toute évidence, cette initiative s'avère totalement insuffisante. D'autant plus si l'on considère que ces affaires impliquent la plupart du temps des criminels organisés et membres de gangs en lien au grand banditisme, mais également des fuites du côté des services des impôts afin de fournir les renseignements nécessaires pour identifier les « bonnes » victimes.

Source : Le Parisien

