« J’ai entendu des cris » – Un nouvel enlèvement aux cryptomonnaies a eu lieu en France

Un nouvel enlèvement a eu lieu près de Cholet ce vendredi. Un homme a été kidnappé pour ses cryptomonnaies, avant d’être relâché. Que sait-on de l’affaire ?

Nouvel enlèvement lié aux cryptomonnaies en France

Il y a 4 jours, une femme avait été séquestrée et violentée à Manosque par des attaquants visant les cryptomonnaies de son compagnon. Ce vendredi, une nouvelle attaque a eu lieu, cette fois à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Aux environs de 8h30, plusieurs personnes se seraient présentées au domicile de la victime, cagoulées. Puis elles l’auraient ligoté et emmené de force, selon des informations rapportées par Ouest-France.

L’homme a été relâché rapidement dans la matinée, cette fois à Basse-Goulaine, une commune au sud de Nantes située à une cinquantaine de kilomètres. On ne sait pas quelles étaient les sommes en jeu ni les montants que les attaquants ont pu dérober. La victime est âgée de 43 ans et travaille en tant qu’ingénieur architecte logiciel.

👉 Le guide pour sécuriser et stocker ses cryptomonnaies

L’enquête est à ce stade conduite par la Juridiction interrégionale spécialisée de Rennes (JIRS). Les gendarmes ont effectué une enquête de voisinage : un voisin a été témoin de la scène et a entendu des cris lors de l’enlèvement.

Des enlèvements qui se multiplient

Malgré les initiatives prises par le gouvernement en 2025, le flot de rapts liés aux cryptomonnaies ne semble pas être endigué. Les investisseurs en crypto semblent être devenues des cibles de choix pour le grand banditisme, car plus accessibles que d’autres personnes fortunées. Ce lundi, une personne a été séquestrée pendant une demi-heure et menacée avec une arme de poing dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. En novembre à Chalon-sur-Saône, 6 hommes avaient été interpellés après 4 tentatives sur la même victime.

De manière plus troublante encore, on apprenait la semaine dernière qu’une ancienne fonctionnaire des impôts de Bobigny comparaissait devant la justice pour avoir transmis à des mystérieux commanditaires des informations sur des contribuables… Dont des investisseurs en crypto. Face au déluge, le gouvernement a tenté de mettre en place des mesures pour mieux protéger les investisseurs, manifestement insuffisantes.

🌐 Dans l’actualité – La criminalité liée aux cryptomonnaies explose en 2025 avec une augmentation de l’activité des États-nations.

L’ouverture du nouveau Parquet national anticriminalité organisée (Pnaco) a donné quelques espoirs cette semaine. Ce nouvel organisme cible en effet le grand banditisme et a repris des dossiers liés aux enlèvements crypto. Mais le chemin est long pour endiguer le flot d’attaques, devenues bien trop nombreuses depuis l’année dernière.

Source : Ouest-France

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.