Un nouveau Parquet national anticriminalité organisée (Pnaco) a été lancé en France ce lundi. Pensé comme un outil de lutte contre les formes les plus graves de la criminalité organisée, il suivra notamment les affaires liées aux enlèvements dans le secteur des cryptomonnaies. Comment fonctionnera-t-il ?

Ce nouveau parquet a été initialement créé pour répondre à la menace du narcotrafic, en hausse en France. Son rôle sera cependant large : il s’attaquera aux réseaux de crime organisés les plus saillants. Comme le confirmait Vanessa Perrée, procureure à la tête du PNACO, au micro de France Info, les réseaux criminels interagissent et le narcotrafic côtoie le proxénétisme et la grande criminalité structurée en réseaux internationaux. Cet écheveau doit donc être démêlé pour pouvoir traiter diverses affaires, dont celles liées aux cryptomonnaies :

On a aussi récupéré des dossiers de cryptorapts avec des personnes qui font l’objet d’enlèvement à leur domicile ou de violence pour récupérer leurs cryptoactifs.

Le nouveau Parquet anticriminalité organisée reprend 170 dossiers au total. Ce sont 16 magistrats qui ont été dirigés vers ce nouvel organisme. Le PNACO suivra notamment les flux financiers illégaux, qui sont à la source du grand banditisme.

[La criminalité] est financée parfois par des acquisitions de produits de luxe, par de l’immobilier, par des sociétés aussi parfois qui vont blanchir et qui sont des coquilles vides. On fait des investigations sur ce point et ensuite on essaie de saisir notamment cet argent pour éviter qu’il soit redonné dans du trafic.

De nouveaux outils de lutte

Le PNACO disposera de nouveaux outils, votés avec la loi narcotrafic. Avec notamment le dossier-coffre : il permet une certaine confidentialité des informations liées à la procédure et il empêche un prévenu de consulter une partie de son dossier. Autre mesure controversée, l’activation d’un téléphone à distance pour écoute. Celle-ci permet de transformer un smartphone en microphone sans que son détenteur s’en rende compte, un mécanisme critiqué par les défenseurs de la vie privée, mais jugé comme nécessaire par le PNACO :

Tout est sous le contrôle d’un juge ou d’un procureur, qui est aussi garant des libertés individuelles. On fait des débats contradictoires, on a possibilité de contester. Ce sont des outils efficaces et adaptés à une criminalité de plus en plus dangereuse, de plus en plus organisée.

Le PNACO renforcera également sa coopération avec des pays où sont réfugiés les acteurs de la grande criminalité, comme les Émirats arabes unis ou les pays du Maghreb :

Il faut absolument incarner aussi cette coopération internationale, […] aller voir les partenaires, discuter avec eux des demandes d’entraide qu’on fait, permettre des extraditions, des saisies à l’étranger, des confiscations pour que cette collaboration soit la plus importante possible.

En France, de nombreuses tentatives d’extorsion et kidnappings ont touché des personnes liées aux crypto-monnaies en 2025, jusqu’à conduire à des appels à l’action de la part des PDG du secteur. Le PACNO est l’une des réponses faites par le gouvernement, qui en a fait un enjeu des prochaines années.

Source : France Info

