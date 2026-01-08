Enlèvements et séquestrations crypto - Cette employée des impôts renseignait un mystérieux commanditaire

Une ancienne fonctionnaire des impôts de Bobigny comparait devant la justice pour avoir transmis des informations confidentielles à un mystérieux commanditaire, dont l’identité d’investisseurs crypto. Une affaire qui remet en perspective la volonté de surveillance DAC8 et PFR imposée par l’Europe.

Une fonctionnaire des impôts divulguait l'identité d'investisseurs crypto au crime organisé

Parmi les bilans possibles de l'année 2025 en lien au secteur des cryptomonnaies, une triste réalité concerne malheureusement l'augmentation sans précédent des enlèvements et séquestrations de personnalités et investisseurs afin de dérober le contenu de leurs wallets crypto.

Une activité criminelle surreprésentée sur le territoire français, dont certaines affaires pourraient impliquer la complicité d'une fonctionnaire des impôts de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, actuellement dans le box des accusés pour rendre compte de ses actes devant la justice.

Cette femme de 32 ans est emprisonnée depuis le 30 juin 2025, dans le cadre d'une mise en examen pour complicité de violence sur un agent pénitentiaire et association de malfaiteurs. La Justice lui reproche en effet d'avoir profité de son statut d'agente des impôts pour communiquer des informations sensibles à un mystérieux commanditaire, dont elle refuse de communiquer l'identité.

Dans les faits, ces données impliquaient en premier lieu les coordonnées d'un surveillant de la maison d’arrêt de la Santé à Paris, afin de lui infliger des représailles, mais également des informations confidentielles concernant certains investisseurs dans le secteur des cryptomonnaies.

Elle a refusé de donner le code de son téléphone et le nom de son commanditaire, c’est un comportement de criminel. Cette femme a usé de sa fonction de manière totalement anormale pour se mettre au service d’une délinquance chevronnée, sa place est en prison. Avocat général

Sa demande de mise en liberté a été rejetée.

Une affaire qui remet en perspective les règlements européens DAC8 et TFR

Afin d'obtenir ces informations confidentielles, la jeune femme a tout simplement interrogé le logiciel des impôts, baptisé « Mira ». Le problème ? Son poste occupé à la fiscalité des entreprises ne devait pas lui permettre de procéder à ce type de recherches spécifiques... en théorie !

Comment ne pas faire de lien entre cette fuite problématique de données de la part des services des impôts et l'inquiétante mise en place de la directive européenne DAC8 programmée pour cette année, qui implique notamment la divulgation des données personnelles des investisseurs crypto, mais également le volume et la valeur des opérations effectuées.

Et que dire de la réglementation TFR (Transfert of Funds Regulation) destinée à surveiller les transactions entre plateformes crypto sur le territoire européen ? Une exigence de transparence qui implique la transmission de nombreuses informations privées, comme par exemple les données personnelles (nom, prénom et adresses) transmises lors des vérifications de type Know Your Customer (KYC).

Autant de données confidentielles en circulation, sous couvert de lutte contre le blanchiment d'argent, dans des environnements trop peu sécurisés qui pourraient devenir le meilleur moyen pour les criminels d'obtenir les information nécessaire pour poursuivre - voire intensifier - leur offensive contre les détenteurs de cryptomonnaies.

Source : Le Parisien

