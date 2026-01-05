Fuite de données chez un prestataire de Ledger : êtes-vous en danger ? Voici comment vous protéger

Une nouvelle fuite de données touche les utilisateurs de Ledger, via son prestataire Global-e. Des informations personnelles sensibles ont été compromises, exposant certains clients à des risques accrus. Dans un contexte de violences ciblant les détenteurs de cryptomonnaies, voici les démarches à suivre pour vous en protéger.

Les utilisateurs de Ledger victimes d'une fuite de données

Ledger, le fabricant français bien connu de portefeuilles physiques de cryptomonnaies, est de nouveau victime d'une fuite de données faisant peser des risques sur leurs clients.

La brèche ne provient pas directement de Ledger, mais de l’un de ses prestataires, Global-e, en charge des paiements et de la logistique internationale.

👉 Pour en savoir plus sur ce que sont les phrases de récupérations

Confirmée par l’enquêteur on-chain ZachXBT et par emails envoyé par Global-e, la compromission des systèmes du prestataire aurait exposé les données personnelles de nombreux clients, sans que le nombre exact de personnes concernées ne soit encore connu.

Parmi les informations compromises figurent les noms, adresses e‑mail, numéros de téléphone ainsi que les adresses physiques de livraison.

Community alert: Ledger had another data breach via payment processor Global-e leaking the personal data of customers (name & other contact information). Earlier today customers received the email below. pic.twitter.com/RKVbv6BTGO — ZachXBT (@zachxbt) January 5, 2026

Des données particulièrement sensibles dans le contexte actuel, marqué en France par une multiplication des enlèvements et des demandes de rançon en cryptomonnaies. Ces dernières années, plusieurs cas de violences physiques ciblant des détenteurs de cryptos, notamment des home‑jackings, ont été signalés, dont une vingtaine pour la seule année 2025.

Ce type de fuite expose donc les utilisateurs à des risques bien plus graves que le simple phishing ou les escroqueries en ligne, en les rendant potentiellement vulnérables à des agressions physiques ciblées.

Cet incident rappelle une fois de plus l’importance cruciale de la confidentialité, alors que les autorités et régulateurs imposent aux entreprises du secteur des obligations croissantes de collecte de données via les procédures KYC (Know Your Customer), en particulier depuis l’entrée en vigueur de la directive DAC8 en ce début d’année.

Ces dispositifs, censés lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, peinent pourtant à prouver leur efficacité : on estime que les institutions financières dépensent en moyenne 200 euros pour chaque euro saisi. Pendant ce temps, ces obligations renforcent la vulnérabilité des utilisateurs, en exposant leurs données personnelles sur Internet.

Faites fructifier votre capital grâce aux analyses et stratégies de nos experts

Publicité

Voici comment réagir si vous êtes client de Ledger

Vigilance maximale pour les détenteurs de Ledger, dans les semaines et mois à venir, il est impératif de faire preuve d’une grande prudence.

Voici les bonnes pratiques à adopter :

Ne répondez à aucun message, appel ou e-mail suspect évoquant vos cryptomonnaies ;

Ne partagez jamais d’informations sensibles, en particulier vos clés privées ou votre phrase de récupération (seed) ;

Une fois votre portefeuille créé, votre phrase de récupération ne doit plus être divulgué - nul part ;

Signalez immédiatement toute tentative d’usurpation d’identité ou tout contact inhabituel auprès des autorités compétentes.

Il est essentiel de comprendre que personne n’a besoin d’accéder à vos cryptomonnaies pour « vous aider ». Vous seul devez avoir accès à vos fonds.

📰 À lire également dans l'actualité – Venezuela : Machado, prix Nobel pro-Bitcoin, peut-elle succéder à Maduro après son arrestation par les États-Unis ?

L’un des réflexes de base consiste à éviter d’évoquer vos avoirs en cryptomonnaies, même auprès de votre entourage proche. Non pas par méfiance envers eux, mais parce qu’une information innocemment partagée peut facilement circuler, et tomber entre de mauvaises mains.

Si quelqu’un vous contacte en prétendant travailler pour Ledger ou toute autre entité liée à vos portefeuilles, ne répondez pas. Il s'agit très probablement d'une tentative de fraude. Dans ce cas, coupez immédiatement le contact, ne fournissez aucune information, et prévenez les forces de l’ordre si nécessaire.

Envoyé avec succès ! Ok

Être recontacté par notre cabinet d'avocats partenaire 🤝🏻 Vos coordonnées : Votre nom* Votre email* Nom de la société Téléphone Vos besoins* En soumettant vos informations via ce formulaire, vous acceptez d'être recontacté et que vos informations puissent être partagées avec nos partenaires de confiance. Ces derniers pourraient vous contacter avec des informations et offres susceptibles de vous intéresser. Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment en nous contactant à l'adresse [email protected] Envoyer

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.