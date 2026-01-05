Venezuela : Machado, prix Nobel pro-Bitcoin, peut-elle succéder à Maduro après son arrestation par les États-Unis ?

Après des années d’autoritarisme, le Venezuela fait face à un tournant historique avec l’arrestation de Maduro. Dans ce contexte incertain, l’opposante María Corina Machado revient sur le devant de la scène. Lauréate du Prix Nobel 2025, elle incarne une vision nouvelle, et est notamment défenseuse de l'adoption du Bitcoin.

María Corina Machado peut-elle succéder à Maduro ?

L’arrestation spectaculaire de Nicolás Maduro vendredi dernier, suivi de son extradition vers les États-Unis pour y être jugé, marque un tournant historique pour le Venezuela. Le pays, épuisé par des années de crise économique, d’hyperinflation, de pénuries et de répression, se retrouve sans véritable leadership, dans l’attente d’une décision étatsunienne quant à sa transition politique.

Dans ce contexte de chaos économique, Bitcoin s’est imposé comme une bouée de sauvetage pour des milliers, voire des millions de Vénézuéliens. Utilisé pour contourner la dévaluation du bolivar et transférer des fonds depuis l’étranger, il est devenu un pilier de l’économie informelle et un outil vital de résilience au quotidien.

Face à ce vide de pouvoir, les regards se tournent désormais vers l’opposition, longtemps muselée par le régime. María Corina Machado, figure emblématique de la résistance à Maduro, revient au centre du jeu politique.

Bien qu’interdite de se présenter à l’élection présidentielle de 2024, une décision largement dénoncée comme arbitraire, elle avait désigné Edmundo González Urrutia pour la représenter. Ce dernier a remporté l’élection selon les observateurs internationaux, mais le gouvernement de Maduro a bloqué la transition, déclenchant une crise de légitimité affaiblissant davantage son pouvoir.

Machado, qui a reçu le Prix Nobel de la paix en 2025 pour son engagement pacifique en faveur des droits civiques et d’un changement démocratique, incarne aujourd’hui l’espoir d’un renouveau. Sa popularité ne faiblit pas, et avec la chute brutale de Maduro, elle pourrait à nouveau prétendre jouer un rôle décisif dans l’avenir du pays.

Selon le marché prédictif Polymarket, Machado aurait désormais 57 % de chances de retourner au Venezuela, mais seulement 18 % de chances d'accéder au pouvoir, contre 23 % pour Edmundo González et 40 % pour Delcy Rodríguez, l’actuelle présidente par intérim et ancienne vice-présidente de Maduro.

Prédiction du prochain leader du Venezuela

Sur le plan économique, elle défend une rupture assumée avec les modèles centralisés du passé. Pour elle, Bitcoin représente bien plus qu’un outil technique : c’est un instrument de souveraineté individuelle.

Machado : Prix Nobel de la paix 2025 et politique pro-Bitcoin

Contrairement à ses prédécesseurs, Machado ambitionne d'adopter une politique plus libérale. Et parmi ses propositions phares figure l’intégration de Bitcoin dans l’économie nationale.

Pour elle, le BTC n’est pas seulement un outil technique, mais un symbole de résistance face à l’autoritarisme et à l’hyperinflation.

Elle envisage Bitcoin comme un actif de réserve stratégique pour la banque centrale et une infrastructure monétaire alternative, permettant aux citoyens de protéger leur épargne et de contourner les contrôles étatiques.

En 2024, lors d’un entretien avec la Human Rights Foundation, Machado déclarait :

« Bitcoin est passé d’un outil humanitaire à un moyen de résistance vital. Nous sommes reconnaissants pour la bouée de sauvetage qu’il représente et nous nous réjouissons de l’adopter pleinement dans un nouveau Venezuela démocratique. »

Cette vision s’oppose frontalement à celle du régime sortant, qui a persécuté les mineurs de Bitcoin et fermé des infrastructures liées aux cryptomonnaies. Si elle accède au pouvoir, le Venezuela pourrait devenir l’un des premiers pays à embrasser Bitcoin, suivant le Salvador, non pas par idéologie technologique, mais comme réponse concrète à l'effondrement de son système monétaire.

Son élection ouvrirait ainsi la voie à une reconstruction économique, où la résilience offerte par Bitcoin jouerait un rôle central dans le retour à la stabilité et à la souveraineté de l'économie Vénézuélienne.

Source : Polymarket, Human Rights Foundation

