Délit d'initié sur Polymarket ? Des insiders s'enrichissent sur l'arrestation de Nicolás Maduro

Les marchés prédictifs seraient-ils en train de devenir le terrain de jeu privilégié des détenteurs d’informations stratégiques en quête de fortune ? Une question de délit d’initié impossible à ignorer suite à l’enrichissement de comptes Polymarket en lien avec l’arrestation du président vénézuélien.

Marchés prédictifs : le règne du délit d'initié ?

L'intervention menée par l'armée américaine sur le territoire du Venezuela afin d'enlever le président Nicolás Maduro divise, autant sur le mode opératoire que sur les (véritables) motivations de Donald Trump. Et autant dire que l'activité conjointe enregistrée sur les marchés prédictifs ne va pas calmer les esprits.

En effet, de nombreuses analyses sur le réseau X font état de la création de comptes sur la plateforme Polymarket, de manière à la fois opportune et millimétrée, à l'origine de bénéfices très importants pour leurs détenteurs déjà estimés en centaines de milliers de dollars.

✍️ Qu'est-ce qu'un marché prédictif décentralisé ou prediction market ?

Une activité rapidement et largement commentée au cours du week-end, notamment par l'investisseur et animateur de podcast, Joe Pompliano, mettant en lumière ce qu'il présente comme un marché prédictif où « le délit d'initié n'est pas seulement autorisé, mais encouragé ».

Un compte Polymarket nouvellement créé a investi plus de 30 000 dollars dans le départ de Maduro. Les États-Unis ont ensuite placé Maduro en garde à vue pendant la nuit, et le trader a empoché 400 000 dollars en moins de 24 heures. Joe Pompliano

Un parieur de Polymarket empoche 400 000 dollars sur le départ de Maduro

Un exemple parmi d'autres, car le compte X de surveillance Lookonchain pointe de son côté « trois portefeuilles d'insiders (...) créés et préfinancés plusieurs jours à l’avance » ayant parié sur l'arrestation de Nicolás Maduro quelques heures seulement avant les faits, pour un bénéfice total supérieur à 630 000 dollars.

Créez un compte sur Kraken et recevez 15€

Un projet de loi pour écarter les détenteurs d'informations sensibles

Une situation qui interroge sur le modèle de fonctionnement des marchés prédictifs, très clairement propices aux délits d'initié du fait de leur capacité à offrir une monétisation directe et très rentable des données stratégiques censées rester confidentielles. Sans oublier certaines dérives actuelles, comme le fait de pouvoir parier sur le dénouement de conflits armés en cours.

Des faits jugés critiques par le représentant Démocrate Richie Torres, qui vient de déposer un projet de loi pour tenter de remédier à ce qu'il présente comme un manque d'intégrité des marchés prédictifs, notamment en interdisant aux élus et autres membres de l'administration exposés à des informations sensibles de pouvoir y réaliser des opérations.

🗞️ Parier sur la guerre depuis une carte comme dans un jeu vidéo : les marchés prédictifs vont-ils trop loin ?

Un texte qui serait en préparation depuis déjà quelque temps, mais l'explosion des cas suspectés de délit d'initié en lien à l'arrestation de Nicolás Maduro semble démontrer l'urgence de la situation.

Dans le même temps, un trader affirme sur le réseau X avoir réalisé 80 000 dollars de bénéfices en une seule nuit, simplement en créant un bot de surveillance des commandes de pizzas autour du Pentagone, car « il est de notoriété publique qu'une hausse massive des commandes de pizzas à des heures inhabituelles = du personnel au Pentagone en heures supplémentaires ».

30 $ offerts pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU

Source : Joe Pompliano, Lookonchain

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.