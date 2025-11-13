Polymarket se relance discrètement aux États-Unis

La plateforme de paris prédictifs Polymarket vient de poser pied sur le sol américain… En toute discrétion. Elle prépare son grand retour, en pleine explosion de l’intérêt pour ses services.

Polymarket revient aux États-Unis

Chassée des États-Unis par la réglementation, Polymarket n’avait pas cessé de convoiter ce marché. D’autant plus que beaucoup d’utilisateurs américains esquivaient les limitations et continuaient à utiliser la plateforme. L’ambition avait donc toujours été de retourner sur le sol américain.

Shayne Coplan, le PDG de Polymarket, a confirmé que c’était chose faite : la plateforme est de nouveau opérationnelle aux États-Unis, en version beta.

L’exchange américain est en réalité déjà en ligne et opérationnel, et des personnes sont en cours d’intégration.

Pour pouvoir se lancer aux États-Unis, la firme a fait l’acquisition de QCX, une entreprise qui bénéficie déjà du sésame réglementaire de la Commodity and Futures Trading Commission (CFTC). La manœuvre, particulièrement rapide, est un signe de l’expansion sans précédent de Polymarket, selon Shayne Coplan :

C’est la mise sur le marché la plus rapide jamais réalisée. Vraiment une tâche difficile, mais notre équipe a été incroyable et a rendu cela possible.

Les plateformes de paris prédictifs : des géants en devenir ?

Le modèle des paris prédictifs, où chaque utilisateur peut proposer un pari sans organe central, est en plein essor. Il bouleverse les codes des paris « classiques », comme l’a souligné Shayne Coplan :

Je ne pense pas que qui que ce soit soutienne que le modèle des sports books soit le modèle optimal. Il existe un monopole sur les prix. Vous tradez toujours contre la maison, qui peut fixer les prix comme elle le souhaite et, pour ne rien arranger, si vous gagnez de l’argent, elle peut vous bannir.

C’est aussi ce que semblent penser les investisseurs, qui se précipitent pour avoir une part du gâteau. Polymarket a récemment conclu une levée de fonds de plus de 2 milliards de dollars, un record absolu dans le secteur des cryptomonnaies.

D’autres plateformes similaires, à l’instar de Kashi, ont également flairé le filon. Le secteur des marchés prédictifs semble être un des plus dynamiques du moment, porté par une réglementation américaine qui s’est plutôt assouplie ces derniers mois.

Pour Polymarket, c’est donc une aubaine. Et la plateforme voit grand : elle prévoit le lancement prochain d’une cryptomonnaie, qui sera distribuée par airdrop aux utilisateurs.

