La justice américaine s’intéresse de près aux délits d’initiés liés au cours du pétrole

Suite à de nombreuses opérations étrangement millimétrées en lien au cours du pétrole, le ministère de la Justice des États-Unis a officiellement ouvert une enquête impliquant plus de 2,6 milliards de dollars de gains associés à de potentiels délits d'initiés. Des transactions dont la récurrence pose question, du fait de leur lien direct avec les déclarations de Donald Trump.

Délits d'initié : 2,6 milliards de dollars de gains sur le pétrole

En août de l'année dernière, le média américain New Yorker expliquait comment le président Donald Trump profitait sans aucune restriction de sa position pour augmenter sa fortune personnelle, et celle de ses proches, depuis qu'il avait découvert que son statut lui permet d'échapper à toutes poursuites pour des faits de conflits d'intérêts.

Depuis cette période, de nombreuses opérations suspectes se sont succédées, avec une forte accélération enregistrée depuis le déclenchement de la guerre contre l'Iran initiée par les États-Unis et Israël, impliquant notamment des prises de position très rentables sur le cours du pétrole.

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De quoi alerter la CFTC, qui a récemment ouvert une enquête au sujet de deux transactions impliquant le marché des contrats à terme sur le pétrole, « effectuées peu avant des changements majeurs dans la politique de guerre contre l'Iran du président Donald Trump ».

Et c'est désormais le ministère de la Justice (DOJ) des États-Unis qui vient de prendre le relais, avec une enquête ouverte impliquant au moins quatre transactions - dont les deux de la CFTC - réalisées sur la baisse des prix du pétrole, pour un gain total estimé à plus de 2,6 milliards de dollars, selon certaines sources mentionnées par le média ABC News.

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Des opérations réalisées par l'entourage de Donald Trump ?

Selon les détails obtenus par ABC News, ces quatre transactions impliqueraient notamment :

23 mars : plus de 500 millions de dollars sur la baisse du pétrole, 15 minutes avant que Donald Trump n'annonce le retardement des frappes sur le réseau électrique iranien ;

7 avril : 960 millions de dollars sur la baisse du pétrole, quelques heures avant un cessez-le-feu temporaire annoncé par Trump ;

17 avril : 760 millions de dollars sur la baisse du pétrole, 20 minutes avant que l'Iran n'annonce que le détroit d'Hormuz était ouvert ;

21 avril : 430 millions de dollars sur la baisse du pétrole, 15 minutes avant que Trump n'annonce qu'il prolongeait le cessez-le-feu.

📰 Un délit d'initié à 950 millions de dollars sur le pétrole ? Ces trades interrogent

Une affaire qui prend une dimension toute particulière, alors que les prix Pulitzer décernés cette année récompensent plusieurs enquêtes sur l’administration Trump menées par des médias américains, dont le New York Times et sa série sur la manière dont Donald Trump « a exploité les opportunités lucratives liées au pouvoir, enrichissant ainsi sa famille et ses alliés », avec une mise en lumière de leurs activités en lien aux cryptomonnaies.

Bien évidemment, cette enquête ne permet pas (encore) d'identifier avec certitude les protagonistes de ces délits d'initiés, mais leur étrange synchronicité avec les déclarations de Donald Trump laisse imaginer qu'il s'agit de personnes proches du président des États-Unis ou de membres hauts placés de son administration.

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Sources : ABC News, Le Monde

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