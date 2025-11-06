Top des levées de fonds crypto en octobre 2025 - Polymarket mène la danse

Chaque mois, de nombreuses entreprises, naissantes ou déjà bien établies de l'écosystème crypto, parviennent à attirer l'intérêt des investisseurs et à obtenir des financements. Le mois d'octobre 2025 n'a pas dérogé à la règle, puisque plus de 6,76 milliards de dollars ont été levés par des entreprises à fort potentiel, dont plus de 3,16 milliards ont été récoltés par seulement 6 d'entre elles.

Polymarket lève 2 milliards de dollars, record absolu dans la crypto

Le 7 octobre, Polymarket annonce une levée de fonds historique. Un record absolu dans l'écosystème crypto avec 2 milliards de dollars récoltés lors d'un tour de table « stratégique ».

L'investisseur n'est autre que Intercontinental Exchange, la société mère de la bourse de New York le NYSE.

Malgré le fait que le cadre réglementaire reste encore à définir pour que Polymarket puisse proposer officiellement ses produits aux américains, il semble donc que les institutionnels soient très optimistes à ce sujet dans les mois à venir.

🔬 Découvrez la chronique de Zan sur les prediction markets

Par ailleurs, le « clan Trump » a flairé le filon : tandis que le fils de Donald Trump, Donald Trump Jr., est devenu conseiller stratégique pour Kalshi (le concurrent le plus crédible de Polymarket) depuis janvier, la société Trump Media & Technology envisage de concurrencer Polymarket via Crypto.com, selon nos confrères de Bloomberg.

Crypto.com : jusqu'à 50 € offerts avec le code CRYPTOAST

En somme, les prediction markets ont le vent en poupe et le soutien implicite de la famille la plus puissante des États-Unis. Reste à savoir si le clan Trump ne profitera pas de sa position pour avantager leurs intérêts personnels, un stratagème régulièrement dénoncé par l'opposition politique de Donald Trump.

Les 5 autres levées de fonds majeures du mois d'octobre

Chaque mois, de nombreux tours de tables, également appelés fundraising rounds, sont organisés et menés afin que des entreprises crypto lèvent de l'argent et puissent se développer.

En octobre 2025, les entreprises du secteur ayant organisé des tours de tables ont réussi à lever plus de 6,76 milliards de dollars, dont 3,16 par seulement 6 d'entre elles.

Des sommes particulièrement conséquentes qui démontrent l'intérêt des institutionnels pour un secteur crypto en pleine croissance :

Tableau représentant les plus importantes levées de fonds du mois d'octobre

Achetez des cryptos facilement avec eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

5 - Daylight

Opération : Tour de table de financement ;

Tour de table de financement ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : 2022 ;

2022 ; Montant levé : 75 millions de dollars.

Daylight est une entreprise qui opère dans le secteur de l'infrastructure physique décentralisée (DePIN) appliquée à l'énergie : elle met en place un réseau d'énergie domestique basé sur des panneaux solaires et un stockage batteries pour transformer chaque foyer en mini-centrale d'électricité.

Le modèle est le suivant : les clients s'abonnent au service et reçoivent l'installation (sans coût initial), puis bénéficient d'un tarif d'électricité plus stable/avantageux que les fournisseurs traditionnels (selon le blog officiel de Daylight), avec en parallèle une monétisation des excès d'énergie.

En outre, Daylight prévoit de lancer un protocole de finance décentralisée (DeFi) nommé DayFi, lequel permettra aux investisseurs de gagner des rendements directement liés aux revenus d'électricité générés par le réseau Daylight.

👨‍🏫 Découvrez notre formation sur la finance décentralisée (DeFi)

Le 16 octobre, Daylight a levé 75 millions de dollars auprès de sociétés de capital risque (VC) de renom comme Andreessen Horowitz (a16z), Coinbase Ventures, M13, etc. Ce tour de table de financement a été mené par Framework Ventures.

Les fonds récoltés serviront principalement à étendre le réseau Daylight dans de nouveau foyers et à lancer et structurer son protocole DayFi.

Générez des rendements sur Ethena avec le stablecoin USDe

4 - The Small Exchange

Opération : Acquisition ;

Acquisition ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : 2017 ;

2017 ; Montant levé : 100 millions de dollars.

Kraken, l'un des plus importants exchanges crypto au monde, a annoncé le rachat de The Small Exchange, une bourse américaine spécialisée dans les contrats à terme et produits dérivés, pour un montant total de 100 millions de dollars.

Fondée en 2017 et historiquement liée au groupe britannique IG, The Small Exchange est enregistrée auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ce qui lui permet de proposer le trading de futures, d'options et de produits dérivés réglementés aux États-Unis.

📈 Les meilleures plateformes pour trader les contrats futurs

Selon le communiqué officiel, la transaction s'est structurée autour d'un versement de 32,5 millions de dollars en numéraire et de 67,5 millions en actions de Payward, la société mère de Kraken.

L'objectif est clair : permettre à Kraken de développer une gamme complète de produits dérivés pour ses clients américains. Jusqu'à présent, la plateforme ne proposait pas de trading de produit dérivés aux États-Unis, contrairement à ce qu'elle offre déjà à ses utilisateurs européens via Crypto Facilities, sa filiale britannique acquise en 2019.

L'opération s'inscrit dans une stratégie d'intégration verticale menée depuis plusieurs mois par Kraken. En mars 2025, la société avait déjà racheté NinjaTrader pour 1,5 milliard de dollars.

Ces mouvements stratégiques interviennent dans un contexte de préparation à une potentielle introduction en bourse : selon Bloomberg, Kraken envisagerait une cotation au Nasdaq en janvier 2026.

Créer un compte sur Kraken et recevez 15€

3 - Greenlane Holdings

Opération : Opération PIPE ;

Opération PIPE ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : 2005 ;

2005 ; Montant levé : 110 millions de dollars.

Greenlane Holdings est une entreprise basée en Floride qui est spécialisée dans le développement, le distribution et la vente d'accessoires liés au cannabis (légal dans cet État pour des usages médicaux).

Suite à des difficultés financières et une potentielle exclusion de cotation au Nasdaq, Greenlane Holdings a effectué un virage stratégique pour devenir la « première crypto treasury de tokens BERA », de la blockchain de layer 1 Berachain.

Dans cette optique, la société a effectué une opération PIPE, récoltant 110 millions de dollars. L'opération a été menée par Polychain Capital et a notamment vu la participation de Blockchain.com Ventures et Kraken Ventures.

Le prix du token BERA n'a pas été impacté positivement par la nouvelle, affichant une baisse de 28 % depuis l'annonce.

Acheter facilement la crypto BERA avec Bybit

2 - Echo

Opération : Acquisition ;

Acquisition ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : 2023 ;

2023 ; Montant levé : 375 millions de dollars.

Echo est un plateforme spécialisée dans la levée de fonds on-chain, permettant aux projets crypto, aux start-ups et aux institutions d'accéder à des mécanismes de financement décentralisés.

Elle offre notamment des rounds privés (investisseurs qualifiés), des ventes publiques de token (ICO) via un produit appelé Sonar et une infrastructure de gestion des investisseurs, de conformité KYC/AML, etc.

Les offres initiales de jetons (ICO) présentent un risque élevé de perte totale du capital investi. L’Autorité des marchés financiers (AMF) rappelle qu’il s’agit d’investissements spéculatifs non garantis et invite les épargnants à faire preuve de la plus grande prudence.

Le 21 octobre, Coinbase a annoncé l'acquisition d'Echo pour environ 375 millions de dollars, composé d'un mélange en monnaie fiduciaire et en actions (les pourcentages ne sont pas précisés dans le communiqué officiel de Coinbase).

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de Coinbase visant à bâtir une infrastructure complète de bout en bout : de la création de token (avec l'acquisition précédente de LiquiFi) à la levée de fonds (Echo) puis à la distribution sur sa plateforme principale.

🎁 Découvrez notre top des airdrops crypto à ne pas louper en 2025

1 - Tempo

Opération : Tour de table de série A ;

Tour de table de série A ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : 2023 ;

2023 ; Montant levé : 500 millions de dollars.

Tempo est une blockchain de layer 1 axée sur les paiements en stablecoins, incubée par Stripe et Paradigm.

Le 17 octobre, Tempo a annoncé avoir bouclé un tour de table de série A s'élevant à 500 millions de dollars. L'opération a été menée par Greenoaks Capital et a vu la participation de Sequoia Capital, SV Angel, Ribbit Capital et Thrive Capital.

Ces fonds serviront à développer l'infrastructure, recruter des ingénieurs de premier plan et établir des partenariats avec les géants du paiement. Selon le PDG de Stripe, Patrick Collison, Tempo collabore déjà avec des entreprises telles qu'OpenAI (ChatGPT), Shopify, Visa, Anthropic (Claude) et la Deutsche Bank.

Mentions honorables

Parmi les projets à avoir levé des fonds en octobre, dans une moindre mesure, nous pouvons faire mention de quelques-uns.

Le protocole Jito a levé 50 millions de dollars lors d'un tour de table stratégique auprès du fonds d'investissement a16z.

MegaETH, un futur Layer 2 sur la blockchain Ethereum, a levé près de 50 millions de dollars lors d'une ICO réalisée sur la plateforme Echo.

Trader la crypto MEGA sur la plateforme décentralisée Hyperliquid

Limitless, un prediction markets natif de la blockchain Base a levé 10 millions de dollars lors d'un tour de table de seed.

Source : DropsTab

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.