Une nouveauté majeure débarque aujourd’hui sur Berachain (BERA) : qu’est-ce que cela change ?

Aujourd’hui, le Proof of Liquidity débarque sur Berachain (BERA). Tandis que cette innovation constitue l’épine dorsale du réseau, comment en profiter ?

Berachain déploie le Proof of Liquidity (PoL)

Aujourd’hui, les équipes de la blockchain layer 1 Berachain (BERA) déploient le Proof of Liquidity (PoL) sur le réseau. C’est une avancée importante, étant donné que ce fameux PoL est un élément central de la promesse de Berachain.

En bref, le Proof of Liquidity est un concept selon lequel les récompenses des validateurs sont aussi déterminées par les liquidités qu’ils apportent sur l’écosystème. Ainsi, les utilisateurs fournissant cette liquidité gagnent des tokens BGT, et ce sont ces derniers qui peuvent être stakés, ou brûlés au ratio de 1:1 contre du BERA.

👨‍🏫 Comment fonctionne précisément Berachain (BERA) ?

Plusieurs pools de liquidités sont ainsi éligibles à ce système, et celles-ci « ont été sélectionnées en fonction de leur valeur économique, de leur sécurité et de leur adéquation avec l’écosystème Berachain ». Parmi les paires de tokens sélectionnées, 5 le sont sur BEX, l’exchange décentralisé (DEX) officiel de Berachain, et 32 autres sont partagées entre les DEX Kodiak, Beradrome, Bulla Exchange et Burrbear.

De manière générale, ce sont des pools comprenant l’un des actifs suivants qui ont été privilégiées :

BERA ;

HONEY ;

BYUSD ;

USDC ;

wETH ;

wBTC.

Pour l’heure, les protocoles impliqués ne sont que des DEX, mais cela serait en passe de changer prochainement :

Ce n’est qu’un début. Dès la semaine prochaine, d’autres [demandes] seront examinées pour être ajoutées à la liste blanche, s’étendant au-delà des pools de DEX à de nouveaux cas d’utilisation futurs, avec notamment les RWA, la DeFi, les jeux vidéo, etc.

Depuis le 6 février dernier, date du lancement de son mainnet, Berachain est parvenue à se positionner à la 7e place des blockchains de finance décentralisée, avec une valeur totale verrouillée (TVL) équivalente à 3,12 milliards de dollars.

En parallèle, le token BERA s’échange à 6,94 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en hausse de 3 % durant les dernières 24 heures.

🎬 Pour aller plus loin — Découvrez nos explications sur Berachain en vidéo

Source : Berachain

