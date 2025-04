Berachain draine 1 milliard de dollars aux autres blockchains – Est-il trop tard pour suivre la tendance ?

Berachain bouscule l’écosystème crypto avec un modèle inédit et une traction impressionnante côté finance décentralisée (DeFi). Mais que révèlent réellement les données on-chain de cette blockchain ? Dans cet article, nous analysons les forces et les fragilités d’un projet en pleine effervescence.

Qu'est-ce que Berachain ?

Berachain est une blockchain layer 1 de nouvelle génération qui suscite un intérêt croissant dans l’écosystème crypto. Lancée officiellement en mainnet début février 2025, elle se distingue par son approche originale, mêlant innovations techniques et culture Web3. À l’origine du projet, on retrouve une équipe pseudonyme issue de l’univers des NFT et des mèmes, connue pour avoir lancé la collection Bong Bears.

Techniquement, Berachain repose sur un mélange de technologies, provenant à la fois de la stack Cosmos et de celle d'Ethereum, ce qui lui confère une structure modulaire et des performances élevées. Contrairement à la plupart des blockchains de type Ethereum, Berachain n’est pas simplement « EVM-compatible », mais EVM-identique (EVM-equivalent).

Cela signifie que l’environnement d’exécution de Berachain est exactement le même que celui d’Ethereum, assurant une compatibilité parfaite avec les outils et smart contracts d'Ethereum, tout en bénéficiant des avantages de l’infrastructure Cosmos, comme l'interopérabilité.

Enfin, Berachain est largement soutenue par les fonds de capital-risque (VC). En effet, le projet a levé la somme de 142 millions de dollars. Depuis son lancement, Berachain a capturé plus de 1 milliard de dollars aux autres blockchains, témoignant une forte attractivité.

Nous nous sommes plongés dans les données on-chain de la blockchain pour comprendre les tenants et les aboutissants du succès de Berachain.

Que se passe-t-il sur Berachain d'un point de vue on-chain ?

Nous l'exposions à l'instant, Berachain attire d'importantes liquidités sur son réseau. Comme nous pouvons le constater sur le graphique ci-dessous, 2,86 milliards de dollars ont afflué vers Berachain depuis son lancement.

En soustrayant les 1,79 milliard de dollars de sorties de capitaux, nous pouvons estimer que Berachain a capturé 1,07 milliard de dollars aux autres blockchains.

Graphique représentant les inflows sur la blockchain Berachain depuis son lancement

Bien que cet afflux de liquidités soit positif et encourageant pour Berachain, certaines blockchains se doivent de payer la note. Par exemple, la blockchain Ethereum (mainnet) perd 470 millions de dollars dans l'opération.

Par ailleurs, en cumulant les sorties de capitaux nets de tout l'écosystème Ethereum (mainnet et layer 2), nous pouvons estimer que Berachain lui a capturé plus de 955,5 millions de dollars.

Une finance décentralisée en pleine croissance

Pour avoir une idée de la destination des fonds qui sont capturés par Berachain, il faut aller chercher du côté de sa finance décentralisée (DeFi). En effet, correspondant à son principe du PoL, l'apport de liquidité est largement encouragé économiquement (incentive) sur cette blockchain.

Seulement 1 mois après son lancement, Berachain peut se targuer d'avoir franchi le cap des 3 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) :

Graphique représentant la TVL de la blockchain Berachain

Pourquoi surveiller la TVL ? La TVL est une métrique particulièrement pertinente à observer pour les blockchains, ou les protocoles axés sur la DeFi.

Au cours des 30 derniers jours, la TVL sur Berachain a baissé de près de 4 %, malgré l'impulsion du protocole DeFi Kodiak qui a vu sa TVL augmenter de plus de 17,5 % sur cette période.

Cette hausse n'est pas due au hasard : il est possible de générer des rendements à 3 chiffres en déposant de la liquidité sur le protocole Kodiak.

La blockchain Berachain est-elle rentable ?

Malgré une importante liquidité sur la blockchain Berachain, d'autres critères sont importants à observer pour anticiper son succès sur le long terme.

Par exemple, en observant le nombre d'adresses actives quotidiennement sur la blockchain, nous pouvons remarquer une activité relativement restreinte :

Graphique représentant le nombre d'adresses actives sur Berachain, en données journalières

À titre de comparaison, Berachain se situe entre les blockchains Sonic et Injective qui enregistrent respectivement 37 400 et 33 800 adresses actives sur la journée du 3 avril.

En comparant les frais, lesquels impactent directement les revenus et in fine la rentabilité, générés par ces 3 blockchains nous remarquons plusieurs informations :

Graphique représentant les frais des blockchains Berachain (en marron), Injective (en bleu) et Sonic (en gris), en données journalières

Les frais générés par Berachain sont nettement inférieurs à ceux des blockchains Injective et Sonic, excepté sur la journée du 1er avril. Nous pouvons largement attribuer ce résultat au lancement de la collection Steady teddys, qui a eu lieu le 1er avril, laquelle était très attendue par la communauté de Berachain. Sur cette journée, Berachain a enregistré 32 400 dollars de frais.

Depuis son lancement, la collection Steady teddys a généré environ 634 500 BERA de volume, ce qui représente au prix actuel du BERA, plus de 2,7 millions de dollars.

Néanmoins, les frais générés par la blockchain Berachain sont régulièrement en dessous des 1 000 dollars par jour, ce qui est vraiment faible.

Cette faible rentabilité apparente pourrait devenir problématique sur le long terme, notamment en raison du coût de l'entretien de l'infrastructure de la blockchain.

En effet, comme le suggère le créateur de contenu GuruTanuki, les différentes technologies que Berachain utilise sont complexes et nécessiteront des mises à jours régulières pour éviter une potentielle faille de sécurité.

Perspectives pour la blockchain Berachain en 2025

Au cours de cet article, nous avons mis en avant les importants capitaux à destination de Berachain, notamment dans le but d'être utilisés en DeFi. Les utilisateurs migrent leurs cryptomonnaies afin de profiter du système PoL et ainsi générer d'importants rendements.

Néanmoins, la blockchain est encore récente et de nombreux défis subsistent. Au-delà des frais générés et de l'activité on-chain actuellement relativement faible, l'équipe derrière le projet sera mise à l'épreuve par l'entretien complexe, et potentiellement coûteux, de sa technologie.

Il sera intéressant de continuer à observer les données on-chain de Berachain, tout en les situant dans un contexte, afin d'apprécier son évolution et ses chances de succès dans le futur.

Sources : Artemis Terminal, DeFiLlama

