Berachain annonce l'airdrop de son token BERA : Êtes-vous éligible ?

Aujourd'hui, Berachain va procéder à la distribution de son airdrop de tokens BERA en parallèle du lancement de son mainnet. Découvrez quelles sont les tokenomics de la crypto native de Berachain et si vous êtes éligible à l'airdrop de tokens BERA.

Berachain dévoile son airdrop checker

Berachain, en testnet depuis maintenant un peu plus d'un an, a mis fin à l'attente des farmers d'airdrop en dévoilant les tokenomics de sa cryptomonnaie BERA et en déployant son airdrop checker.

Berachain est une blockchain compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM) bâtie avec le Cosmos SDK et intégrant CometBFT ainsi que Polaris EVM pour maximiser à la fois ses performances et sa flexibilité. Elle s'articule autour de 3 cryptomonnaies : le BERA (crypto native), le HONEY (stablecoin) et le BGT, son token de gouvernance.

En somme, l'airdrop de Berachain vise donc à récompenser les utilisateurs du testnet, ceux ayant posté des « commentaires constructifs » sur X, ceux ayant participé au programme incitatif Boyco, ou encore les développeurs, entre autres.

Quelles sont les tokenomics de la crypto BERA ?

Voici les informations utiles à connaître concernant les tokenomics de la cryptomonnaie BERA :

Supply totale : 500 millions de tokens (genesis) ;

: 500 millions de tokens (genesis) ; Décimales : 18 ;

: 18 ; Supply en circulation lors du TGE : 107 480 001 tokens ;

: 107 480 001 tokens ; Inflation : ~10 % annuels ;

: ~10 % annuels ; Nature du token : ERC-20 ;

Concernant la 1re distribution de tokens, 48,9 % des tokens BERA seront alloués à la communauté, tandis que 16,8 % iront aux contributeurs principaux et 34,3 % iront aux investisseurs. Concernant ces 2 derniers, leur allocation ne sera débloquée qu'au bout de 12 mois.

Sur l'allocation de tokens BERA réservée à la communauté, 20 % seront consacrés à la recherche et au développement de l'écosystème (notez que 9,5 % de cette allocation sera directement débloquée), 15,8 % à l'airdrop et 13,1 % aux incentives communautaires (grants, programme d'incentives au sein des apps, etc.).

Tokenomics de la supply « genesis » du token BERA

Concernant les token unlocks de Berachain, voici comment se dérouleront les libérations progressives de tokens BERA :

Vesting Après un cliff d'un an, 1/6 des tokens alloués seront unlock. Les 5/6 restants seront ensuite déverrouillés sur une durée de 24 mois.

Calendrier des tokens unlocks du BERA de Berachain

Comment savoir si vous êtes éligible à l'airdrop de Berachain ?

Les conditions d'éligibilité à l'airdrop de Berachain sont diverses et variées, allant de la détention de NFT (Bong Bears par exemple) à la participation au programme Boyco ou encore à la participation active sur les réseaux sociaux. Certains détenteurs de BNB sur Binance sont également éligibles à une allocation de l'airdrop Berachain.

Catégorie Critères Allocation Utilisateurs des testnets (Artio et bArtio) Avoir utilisé les testnets Artio ou bArtio 8 250 000 (1,65 %) Demande pour Brobosal Bénéficiaires retenus de la demande d'application ou des programmes communautaires 11 730 000 (2,35 %) Boyco Dépôt de capital dans le programme de lancement Boyco, soit directement, soit via un pré-dépôt. Récompenses basées sur la TVL et les marchés choisis 10 000 000 (2 %) Airdrop social Utilisateurs ayant posté des commentaires constructifs sur Berachain sur X ou ayant participé aux discussions sur les Discords de Berachain ou Bong Bears NFT 1 250 000 (0,25 %) NFTs de l’écosystème Détenteurs d’un certain nombre de NFTs au sein de l’écosystème Berachain 1 250 000 (0,25 %) Airdrop pour les détenteurs de BNB Récompense rétroactive pour les détenteurs de BNB au sein de Binance 10 000 000 (2 %) Partenaires stratégiques Partenaires clés soutenant l’infrastructure de Berachain 2 000 000 (0,4 %) NFTs Bong Bears et rebases Détenteurs des NFTs Bong Bears ou de leurs rebases (Bond, Boo, Baby, Band, Bit Bears) qui les transfèrent sur Berachain 34 500 000 (6,9 %)

➡️ Pour savoir si vous êtes éligible à l'airdrop de tokens BERA, rendez-vous sur ce lien.

Attention Comme toujours lors d'airdrops, soyez particulièrement vigilants et ne cliquez que sur des liens sûrs. Les tentatives de phishing autour de cet événement devraient être nombreuses.

Le token BERA, distribué lors de l'airdrop, servira de gas token sur la Berachain. Le token BGT quant à lui sera non transférable et servira pour participer au système d'organisation autonome décentralisée (DAO) du projet.

Sur les plateformes de trading pre-market comme Aevo, le token BERA est actuellement évalué à 9 dollars.

L'airdrop aura lieu aujourd'hui, en même temps que le lancement du mainnet de la Berachain. Nous vous conseillons de suivre les réseaux sociaux du projet pour ne pas rater cet événement si vous êtes éligible à l'airdrop de tokens BERA.

Source : Documentation

