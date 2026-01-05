Le Bitcoin (BTC) et les cryptos résistent à la crise au Venezuela

Malgré l’actualité explosive du weend-end avec l’intervention américaine au Venezuela, le prix du Bitcoin (BTC) affiche une certaine résilience. Tour d’horizon du marché après ces évènements.

Bitcoin tient bon, malgré l'intervention américaine au Venezuela

Ce week-end, les États-Unis ont mené une impressionnante opération militaire au Venezuela, conduisant à la capture de son président Nicolás Maduro, ainsi que de sa femme Cilia Flores à Caracas.

Si l’opération en tant que telle fait l’objet d’avis divergents de la part des observateurs du monde entier, la réaction du marché des cryptomonnaies mérite, elle aussi, un coup d’œil.

Ainsi, à défaut d’être accueillie de manière explicitement positive, la nouvelle n’est en tous cas pas abordée de manière négative, tout du moins pas suffisamment pour faire plonger le cours du Bitcoin (BTC). En fin de semaine, l'actif avait effectivement entamé une légère reprise, après s'être stabilisé autour des 87 000 dollars. Après une légère baisse lors de l'opération américaine, le BTC est finalement reparti à la hausse et s'échange aujourd'hui à 92 400 dollars, en hausse de 3,2 % depuis les faits :

Cours du BTC en données horaires

Si la hausse à proprement parler n'a rien d'extraordinaire, elle montre a minima une certaine résilience à un évènement loin d'être anodin. Du côté des liquidations sur les produits à effets de levier, les volumes restent également anecdotiques au cours du week-end.

Sur le top 10 des cryptomonnaies, ce sursis dans l'actuelle période d'incertitude se fait également sentir, alors qu'aucune valeur n'affiche de baisse au cours des dernières 24 heures :

Top 10 des cryptomonnaies

En bourse, les marchés étaient évidemment fermés au cours du week-end, mais alors que l’Asie a déjà terminé sa séance du lundi, le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 3,03 %, tandis que la Bourse de Shanghai a progressé de 1,38 %. De leur côté, le CAC 40 et le DAX progressent respectivement de 0,43 % et de 0,57 % à l’ouverture.

Concernant le pétrole, qui est un sujet de discussion majeur concernant le Venezuela, les contrats futures sur le Brent affichent une baisse de 0,74 % sur 24 heures et un recul similaire de 0,8 % sur le WTI.

Source : TradingView

