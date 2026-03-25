Recevez jusqu'à 80 $ en Bitcoin en achetant un wallet Ledger jusqu'au 7 avril

Sécuriser ses cryptomonnaies et recevoir du Bitcoin en prime, c'est l'offre proposée par Ledger jusqu'au 7 avril 2026. Le fabricant français offre jusqu'à 80 $ en BTC à l'achat d'un hardware wallet de sa gamme. Voici comment en profiter.

Profitez d'un bonus en Bitcoin pour l'achat d'un Ledger

Vous pensez à sécuriser vos cryptos avec un hardware wallet ? Le moment est bien choisi pour passer à l'action.

Ledger, leader mondial de la sécurisation des cryptomonnaies, offre jusqu'à 80 $ en Bitcoin à l'achat d'un produit de sa gamme. L'opération, baptisée Bitcoin Boost, est disponible jusqu'au 7 avril 2026.

Le montant en BTC offert varie selon le modèle choisi :

Ledger Stax → 80 $ en Bitcoin offerts

Ledger Flex → 70 $ en Bitcoin offerts

Ledger Nano Gen5 → 40 $ en Bitcoin offerts

Ledger Nano X → 20 $ en Bitcoin offerts

Ledger Nano S Plus → 10 $ en Bitcoin offerts

Ajout d'un abonnement nauuel Ledger Recover → +10 $ en Bitcoin offerts

Cryptotag Zeus → 20 $ en Bitcoin offerts

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Là où les exchanges et autres plateformes custodiales conservent vos clés privées à votre place et donc vos fonds, un portefeuille Ledger vous en confie l'entière responsabilité. Personne d'autre que vous n'y a accès. C'est ce qu'on appelle la self-custody : la forme la plus aboutie de contrôle sur ses cryptomonnaies.

Cette promotion coche donc deux cases à la fois :

renforcer la sécurité de vos cryptos avec un portefeuille de référence ;

repartir avec un bonus en Bitcoin dès l'achat.

De plus, l'offre n'est pas réservée aux portefeuilles les plus haut de gamme du constructeur. Le dernier modèle du fabricant, le Nano Gen5, permet par exemple de récupérer un bonus de 40 $ en BTC, tandis que le moins cher de la gamme, le Nano S Plus à 49 €, donne accès à 10 $ de Bitcoin.

👉 Lisez notre avis sur le Nano Gen5 : le dernier né des portefeuilles Ledger

40 $ en Bitcoin offerts en achetant un Ledger Nano Gen5

Comment obtenir vos BTC offerts par Ledger ?

Voici comment profiter de cette promotion en 3 étapes simples :

Acheter un signer Ledger éligible

Ajoutez l'un des modèles mentionnés ci-dessus à votre panier depuis la boutique officielle de Ledger. Le voucher Bitcoin correspondant est automatiquement inclus dans votre commande.

Recevoir votre voucher physique

À la réception de votre portefeuille, vous trouverez à l'intérieur de l'emballage une carte physique glissée dans une enveloppe. Grattez délicatement la zone grise pour révéler votre code unique. La carte contient également un QR code qui vous guide vers les instructions détaillées pour récupérer les BTC.

Réclamer vos BTC via Ledger Live

Ouvrez l'application Ledger Wallet (anciennement Ledger Live), rendez-vous dans la section Discover, puis sélectionnez l'application Refer a friend. Créez votre compte, accédez à votre tableau de bord et entrez votre code. Attention : vous disposez de 15 jours après avoir renseigné votre code pour réclamer vos BTC et fournir une adresse Bitcoin valide.

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