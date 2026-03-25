Ledger dévoile la version 4.0 de son application tout-en-un Ledger Wallet

Pour optimiser l'expérience utilisateur sans aucun compromis de sécurité, Ledger a présenté une nouvelle version de son application Ledger Wallet. Zoom sur les dernières nouveautés.

L'application Ledger Wallet fait peau neuve

Lancée initialement sous le nom de Ledger Live, l’application phare du fabricant français de hardware wallets (répondant désormais à l’appellation de signers) a bénéficié d’un premier rebranding à l’automne dernier pour prendre le nom de Ledger Wallet.

Aujourd’hui, cette application revient sous la version 4.0, avec de nouvelles fonctionnalités en simplifiant « la navigation tout en maintenant le niveau de sécurité ». Pour l’heure, lesdites nouveautés ne sont encore disponibles que pour quelques utilisateurs et leur déploiement se fera de manière progressive dès le mois d’avril.

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Pour rappel, Ledger Wallet permet d’accéder à de nombreux services cryptos, que ce soit des protocoles de finance décentralisée (DeFi) ou des exchanges centralisés (CEX), depuis un seul et même endroit, sans avoir à se rendre sur ses services au cas par cas. Cela offre ainsi une porte d’entrée simplifiée vers le Web3, et les nouveautés dont il est question aujourd’hui s’inscrivent dans cette continuité.

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Parmi les évolutions de Ledger Wallet 4.0, la barre de navigation et la page d’accueil ont notamment été repensées, et nous retrouvons également une intégration du fameux Crypto Fear & Greed Index, permettant de juger du sentiment de marché.

Côté optimisations, l’onglet Earn offre une meilleure visibilité sur les actifs détenus susceptibles de fournir un rendement, tandis qu’une « transparence totale » a été apportée sur les frais d’échange.

Pour Jean-François Rochet, EVP Consumer Services chez Ledger, cette mise à jour connecte le meilleur des deux mondes entre fintech et autogarde :

À ce stade de la révolution crypto, les utilisateurs ne devraient plus avoir à choisir entre l’expérience fluide des fintechs traditionnelles et la souveraineté sur leurs actifs numériques. Avec les améliorations majeures apportées à Ledger Wallet et à la section Earn, nous introduisons un niveau inédit de choix et de transparence. Notre ambition est de construire la plateforme de référence de cette nouvelle révolution financière : un écosystème où les utilisateurs conservent leurs clés, tandis que Ledger leur fournit les outils nécessaires pour accéder à une véritable liberté financière.

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Alors que Ledger revendique aujourd’hui plus de 8 millions d’appareils vendus, l’entreprise a également inauguré cette semaine ses nouveaux bureaux à New York. À cette occasion, Pascal Gauthier, le PDG de Ledger, a introduit John Andrews dans ses nouvelles fonctions à la tête de la succursale américaine. Il a ainsi mis en valeur l’expérience de l’intéressé chez Circle, affirmant que « John comprend parfaitement l'envergure de l'infrastructure que [Ledger met] en place » ; des propos qui ne sont pas sans faire écho aux projets d’introduction en bourse.

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