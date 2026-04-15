Fausse application Ledger : Apple supprime une version qui a soutiré 9,5 millions de dollars à des utilisateurs

Apple a supprimé la fausse application Ledger qui avait permis d’arnaquer une star de la musique ainsi que d’autres victimes. Comment se protéger de telles applications ?

Apple supprime une fausse application Ledger

Parmi l’arsenal d’outils utilisés par les arnaqueurs en cryptomonnaies, il y a les fausses applications. L’une d’entre elles, qui se faisait passer pour une application Ledger légitime, a fait parler d’elle cette semaine. Elle a en effet conduit à la perte de 420 000 dollars environ par le leader du groupe G.Love & Special Sauce.

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Il semble qu’Apple ait eu vent de l’affaire, puisque l’entreprise a retiré la fausse application Ledger de son App Store. Le développeur de l’application, baptisé « SAS Software Company », a également été retiré de la plateforme.

C’était cependant trop tard. Le faux portefeuille a attiré plus de 50 victimes. Celles-ci auraient perdu 9,5 millions de dollars au total, avant que l’application ne soit supprimée. Une personne a perdu à elle seule 3,2 millions de dollars.

Un fléau pour Apple et les autres marketplaces

Selon Apple, cette technique d’arnaque est très courante. En 2024, l’entreprise aurait retiré ou rejeté plus de 17 000 applications frauduleuses de ce type. Plusieurs centaines de milliers d’applications sont régulièrement rejetées, soit qu’elles soient identifiées comme des scams, soit qu’elles soient considérées comme trompeuses pour les utilisateurs.

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Pour se protéger de ce type d’arnaques, il faut toujours vérifier l’origine de l’application que l’on installe. Les applications mobiles sont toujours référencées sur les sites officiels des fournisseurs de portefeuille. Dans le doute, il ne faut jamais fournir sa phrase de récupération si l’on estime qu’une application est suspecte. Prenez également soin de vérifier les commentaires et avis publiés sur les plateformes, les arnaques sont souvent signalées par d’autres utilisateurs.

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Source : CoinTelegraph

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