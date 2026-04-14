La finance décentralisée (DeFi) reste un environnement risqué souvent ciblé par les hackers en quête de failles à exploiter. Une réalité qui vient de frapper le protocole Hyperbridge, entraînant la création de 1 milliard de tokens DOT, pour un bénéfice finalement estimé à 237 000 dollars.

Hyperbridge : un hacker crée 1 milliard de tokens DOT

Depuis sa création, la finance décentralisée (DeFi) apparaît comme une cible privilégiée des hackers, avec des menaces auparavant exclusivement externes qui commencent à prendre de nouvelles formes impliquant l'infiltration de ses protocoles par des développeurs à la solde du pouvoir nord-coréen et une utilisation accrue de l'IA.

Un contexte au sein duquel le protocole inter-chain Hyperbridge - déployé sur Polkadot - vient de subir une attaque ciblée en ce début de semaine, mise en lumière par le compte de la société de cybersécurité CertiK sur le réseau X.

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En cause, une vulnérabilité détectée et exploitée par les hackers à l'origine de la création de... 1 milliard de tokens DOT « pontés » (bridged) sur la blockchain Ethereum, sans aucune autorisation. Toutefois, le protocole Hyperbridge indique que « cet incident reste isolé », car il ne concerne pas « les tokens DOT natifs de Polkadot, les parachains et les autres actifs ».

Un attaquant crée 1 milliard de tokens DOT sur Hyperbridge

Cette faille a permis à des preuves invalides d’être incorrectement acceptées comme valides. En conséquence, un message malveillant a été traité, qui a accordé à l’attaquant un contrôle administratif du contrat de token DOT ponté sur Ethereum. Hyperbridge

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Un bénéfice de 237 000 dollars

Le montant de cette attaque est impressionnant, puisque comme l'indique Hyperbridge dans sa publication sur le réseau X, cela correspond à « plus de 2 800 fois la quantité légitime en circulation (~356 000 jetons) » de ces tokens de transfert entre 2 blockchains.

Suite à cette attaque, le hacker a aussitôt décidé de vendre son butin sur une plateforme décentralisée (DEX), pour un bénéfice total estimé à 237 000 dollars. Pourquoi si peu au final ? Tout simplement car la liquidité disponible insuffisante a « fait plonger le prix de 1,22 dollar à quelques infimes fractions de centime », selon les spécialistes d'Onchain Lens.

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1 milliard de tokens DOT revendus pour... 237 000 dollars

Selon le dernier communiqué d'Hyperbridge sur le sujet, ses membres « travaillent activement avec des partenaires en sécurité pour suivre et récupérer les fonds affectés ». En attendant, toutes les opérations de bridge restent en pause jusqu'à ce que la situation soit revenue à la normale.

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Sources : CertiK, Onchain Lens, Hyperbridge

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