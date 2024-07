L'écosystème Polkadot fait polémique en allouant 37 millions de dollars à des fins de marketing

L'écosystème Polkadot, fondée par Gavin Wood, l'un des cofondateurs du réseau Ethereum, se retrouve sous les feux des projecteurs suite à la publication de son rapport semestriel.

En effet, dans ledit rapport nous apprenons que sur 87 millions de dollars dépensés, 42 % de cette somme, soit 37 millions de dollars, auraient étés alloués à des fins de marketing.

📓Pour en apprendre plus sur la blockchain Polkadot

C'est donc l'augmentation substantielle des fonds destinés à faire connaître l'écosystème qui sont pointés du doigt par la communauté crypto. Malgré ces dépenses importantes en vu de faire connaître le projet de Gavin Wood, certains influenceurs dénoncent l'inutilité de la démarche en affirmant que Polkadot serait toujours invisible sur le réseau social X :

Polkadot spent $37m USD in outreach during the first half of 2024, targeting new users, developers, and businesses

• $10m on ads/sponsorships

• $4.4m on influencers

• $4m on digital ads

Yet Polkadot still seems invisible on X and elsewhere. pic.twitter.com/pk0haLvuNm

— Ignas | DeFi (@DefiIgnas) July 1, 2024