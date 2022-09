Le stablecoin Tether (USDT) se lance sur Polkadot (DOT)

Une nouvelle étape d'ampleur pour Tether (USDT). Le stablecoin s'est lancé sur le réseau Polkadot (DOT), ajoutant une corde à son arc. De quoi creuser l'écart avec son plus grand concurrent l'USDC ?

Tether (USDT) débarque sur Polkadot

La nouvelle a été annoncée ce weekend : l'USDT de Tether est maintenant disponible sur Polkadot. Pour rappel, est Polkadot est un protocole interopérable reliant plusieurs blockchains, pour en faire un seul réseau. Il s'agit d'un des "Ethereum killers" d'ampleur, qui s'était montré plutôt discret ces derniers mois mais qui recommence actuellement à faire parler de lui.

👉 Comment fonctionne ce réseau ? Retrouvez notre fiche complète sur Polkadot (DOT)

Pour rappel, l'USDT était originellement disponible sur Ethereum (ETH), mais il s'est depuis sa création étendu à de nouveaux réseaux et blockchains. Il est ainsi actuellement utilisable sur Tron (TRX), Algorand (ALGO) et Solana (SOL) notamment.

Selon Tether, cet ajout permet de proposer l'USDT à un plus grand nombre, mais aussi de combattre une éventuelle volatilité :

"[Tether] continue à renforcer sa présence dans les écosystèmes décentralisés. Cela permettra de mitiger les effets néfastes potentiels associés à la volatilité des marchés, tout en fournissant une devise stable qui permet de générer des récompenses."

C'est également un message implicite de confiance pour Polkadot, qui se voit associé au plus grand stablecoin du marché. Un point que n'a pas manqué de souligner Paolo Ardoino, le directeur technique de Tether :

"Polkadot se dirige vers une croissance et une évolution cette année, et nous croyons que l'ajout de Tether va être essentiel pour l'aider à continuer à s'épanouir."

👉 Envie d'en apprendre plus sur Tether ? Suivez le guide pour tout comprendre à l'USDT

L'USDT place ses pions pour continuer à dominer l'USDC

Cela permettra-t-il à Tether de continuer à rivaliser avec l'USDC ? Le stablecoin de Circle/Coinbase a récemment montré ses grandes ambitions, et certains estiment qu'il est prêt à dépasser l'USDC en termes de capitalisation.

La bataille va donc continuer de se jouer. Avec d'un côté, un USDT disponible sur un nombre important de réseaux, qui reste majoritairement utilisé. Et de l'autre un USDC moins sulfureux et plus transparent, mais qui fait aussi du zèle en termes de régulation. Qui gagnera alors la guerre ?

👉 Sur le même sujet - Tether va t-il de nouveau creuser l'écart entre son USDT et l'USDC de Circle ?

Source : Tether

