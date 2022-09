Tether va t-il de nouveau creuser l'écart entre son USDT et l'USDC de Circle ?

Suite à la récente décision de Binance affectant l'USDC et les décisions de Circle concernant Tornado Cash, Tether semble bien parti pour assurer la domination de son USDT, et ce notamment grâce aux différents efforts fournis par la société pour accroître sa transparence.

Tether sur le point d'assurer sa domination sur Circle ?

Alors que l'USDC de Circle a gagné du terrain sur l'USDT de Tether, son concurrent principal et leader de ce marché, de façon quasiment continue depuis l'affaire Terra, il pourrait de nouveau se trouver en difficulté.

Les progrès de Circle sur le marché des stablecoins étaient alors dus à de nombreux facteurs, notamment la remise en doute de la capacité de Tether à assurer son stablecoin avec son équivalent en monnaie fiat. Toutefois, depuis, la société s'est retrouvée obligée de revoir sa structure et de prouver sa transparence. À ce titre, elle a récemment changé de cabinet afin de publier des audits mensuels et non plus trimestriels comme cela était le cas auparavant.

De surcroît, Tether a récemment annoncé qu'elle comptait définitivement supprimer sa part de papiers commerciaux, ces derniers représentant jusqu'ici une part considérable de ses réserves. En parallèle, sur les 2 derniers trimestres, l'émetteur de l'USDT a augmenté ses avoirs en espèces et en dépôts bancaires de l'ordre de 32 %.

Au contraire, les choses ne semblent pas parties pour s'améliorer du côté de Circle. La société a récemment été accusée - notamment par Tether - de faire du zèle vis-à-vis des différents régulateurs suite à sa décision controversée de geler plusieurs adresses ayant interagi avec Tornado Cash sans même en avoir reçu l'ordre.

L'USDC évincé de Binance

Mais plus récemment, c'est la décision de Binance, le plus grand exchange au monde, qui pourrait porter préjudice à Circle. Effectivement, la plateforme a décidé de convertir automatiquement les dépôts d'USDC en BUSD, son propre stablecoin.

Et pourtant, Jeremy Allaire, le PDG de Circle, semble voir cela d'un œil positif, comme il a récemment pu le tweeter :

Given how limited BUSD usage is outside of Binance, this will likely benefit USDC usage as the preferred cross CEX and DEX stablecoin rail. Unless Binance can convince all their competitors to get behind BUSD. Unlikely. 6/ — Jeremy Allaire (@jerallaire) September 6, 2022

« Étant donné que l'utilisation du BUSD est limitée en dehors de Binance, cela profitera probablement à l'utilisation de l'USDC en tant que voie de stablecoin préférée entre CEX [NDLR : exchange centralisé] et DEX [NDLR : exchange décentralisé]. À moins que Binance puisse convaincre tous ses concurrents de se rallier au BUSD. Peu probable. »

Nous remarquerons toutefois que le volume d'échange sur 24 heures est plus important pour le BUSD de Binance que pour l'USDC de Circle, comme l'indique la capture d'écran ci-dessous :

Volumes d'échange sur 24 heures pour l'USDC et le BUSD

Notons qu'une fois la décision de Binance effective, soit le 29 septembre, le volume d'échange de l'USDC va de facto décliner puisque l'ensemble des paires de trading incluant l'USDC seront également supprimées de la plateforme.

Selon Samsom Mow, PDG de Pixelmatic et de JAN3, il s'agit même là d'une opportunité pour le BUSD de prendre la place de l'USDC en tant que deuxième stablecoin du marché :

So in summary: - USDC will lose AUM, volume, and mindshare

- BUSD will gain those

- BUSD will take USDCs place as #2

- Binance might add fees later for BUSD minting and redemption as a defensive measure

- USDt will remain the King of Stablecoins 👑 — Samson Mow (@Excellion) September 7, 2022

« Pour résumer : l'USDC perdra de l'AUM [NDLR : actifs sous gestion], du volume et de la notoriété. Le BUSD va les gagner. Le BUSD prendra la place de l'USDC comme #2. Binance pourrait ajouter des frais plus tard pour le mint et le rachat comme mesure défensive. L'USDT restera le roi des stablecoins. »

Une analyse qui semble partagée par Paolo Ardoino, le directeur de la technologie de Tether, qui a retweeté ce thread sobrement intitulé « le début de la fin pour l'USDC ».

L'écart se creuse à nouveau entre l'USDT et l'USDC

Enfin, au-delà des différents exposés de chacun, les chiffres semblent également se prononcer en faveur de Tether pour le futur.

Effectivement, l'écart de capitalisation boursière entre les 2 géants s'était considérablement réduit suite à l'affaire Terra qui avait causé un décrochage momentané de l'USDT, à tel point que la différence de capitalisation entre l'USDC et l'USDT n'était alors plus que de 10 milliards de dollars.

La chute avait été brutale pour l'USDT, au point que sa capitalisation soit passée de 83 milliards de dollars au début du mois de mai à un peu plus de 65 milliards au début du mois de juin. Cela avait profité à l'USDC de Circle, qui avait vu sa capitalisation passer de 48 milliards à quasiment 56 milliards de dollars sur la même période.

Mais les choses ont depuis changé, la capitalisation de l'USDC observant une courbe à la baisse depuis le début du mois de juillet, là où l'USDT observe une remontée depuis le début du mois d'août. À l'heure où nous écrivons ces lignes, ce sont 16 milliards de dollars de capitalisation qui séparent désormais les 2 stablecoins.

Aussi, au vu des différents éléments que nous avons évoqués ici, l'écart entre l'USDT et l'USDC semble parti pour se creuser à nouveau, et ce en faveur de l'USDT de Tether, mais cette fois avec le BUSD comme nouveau concurrent sérieux.

Sources : CoinGecko USDT, CoinGecko USDC

