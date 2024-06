USDT : Tether annonce la fin de son stablecoin sur Algorand (ALGO) et EOS

Depuis lundi, Tether a cessé d’émettre de nouveaux USDT sur les blockchains d’Algorand (ALGO) et d’EOS. Qu’est-ce qui a motivé cette décision et quelle est la suite désormais ?

Tether cesse d’émettre de nouveaux USDT sur EOS et Algorand

Avec la dernière annonce de Tether, c’est un coup dur pour les blockchains EOS et Algorand (ALGO). Et pour cause, le géant des stablecoin a programmé la fin de son USDT sur ces réseaux.

La raison de cette décision se trouve dans un manque d’adoption des réseaux concernés, comme l’explique l’entreprise dans son communiqué :

Après un examen approfondi, Tether cessera de prendre en charge les implémentations EOS et Algorand. Nous continuerons à soutenir les protocoles et les chaînes que la communauté trouve utiles et encouragerons la communauté à étendre les cas d’utilisation de l’USD₮ sur chaque protocole.

Ainsi, cette opération se tiendra en 2 temps. Depuis lundi, Tether a en premier lieu cessé l’émission de nouveaux USDT sur les 2 blockchains. Pour les 12 prochains mois, les USDT restants resteront toutefois encore garantis, et continueront à être rachetés jusqu’à un abandon total des opérations sur ces réseaux.

Ce n’est pas la première fois que l’émetteur de stablecoin prend une telle décision. Il y a près d’un an, l’USDT avait effectivement été arrêté sur Kusama (KSM), le protocole SLP de Bitcoin Cash (BCH), ainsi que le layer 2 Omni Layer de Bitcoin (BTC).

Lors de l’écriture de ces lignes, il y avait 75,45 millions de dollars d’USDT en circulation sur EOS et seulement 17,2 millions de dollars sur Algorand, témoignant de ce fait du manque d’activité sur ces réseaux. Au total, la capitalisation du principal stablecoin de l’écosystème pèse 112,89 milliards de dollars.

De leur côté, l’EOS et l’ALGO s’échangent respectivement à 0,57 et 0,13 dollar.

Source : Tether

