Dans les pages du Daily Mail, sur un panneau de Times Square... La controverse autour de Tether (USDT) prend de l'ampleur

Trafic d’êtres humains, financement du terrorisme, drogues… Plusieurs publications accusant Tether (USDT) de frayer avec des criminels ont émergé récemment. Que disent-elles et comment a réagi l’émetteur de stablecoins ?

Tether accusé de toutes parts par Consumers Research

Les stablecoins sont particulièrement examinés en ce moment, et Tether, la société émettrice de l'USDT, plus que les autres. La cryptomonnaie basée sur le dollar occupe en effet une place conséquente, avec 112,7 milliards de dollars de capitalisation. De quoi voir les régulateurs hausser les sourcils… Mais pas seulement.

Ces derniers jours, plusieurs publications ont émergé, qui accusent directement Tether de malversations. Il y a 2 jours, le journal britannique Daily Mail qualifiait l’émetteur de l’USDT de « prochain FTX », en se basant sur une publication de l’association de consommateurs Consumers Research.

Selon la publication, l’USDT aurait été utilisé par des terroristes, ainsi que pour du trafic d’êtres humains. D’après Will Hild, le directeur de Consumers Research, Tether ne serait qu’une « pyramide de Ponzi », connectée aux gouvernements russes et chinois, ainsi qu’au Hamas. Il s’agirait du stablecoin le plus utilisé pour des activités criminelles en 2023, toujours selon Will Hild :

« Il semble que cela soit le coin de référence pour les personnes qui souhaitent éviter les sanctions américaines ou conduire des activités illégales. […] [Ils] n’arrivent même pas à procéder à un audit pour montrer qu’ils sont entièrement adossés. »

Un site Internet a été créé, qui reprend les accusations de Consumers Research :

« Financement du terrorisme, investigation pour fraude et une relation proche avec la Chine. Pouvez-vous réellement faire confiance à Tether ? »

En parallèle, plusieurs campagnes de publicité ont été lancées. L’une d’entre elles a affiché un panneau dans Times Square, qui accuse Tether de favoriser la corruption :

🚨NEW: A digital billboard accusing the world’s largest stablecoin @Tether_to of corruption is being featured in Times Square, NYC right now. https://t.co/tH71Z0tLYS pic.twitter.com/QoBHXYrGOe — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) June 18, 2024

Tether répond à ces accusations

Tether a répondu aux accusations, et souligné ses efforts pour geler les fonds utilisés dans des actes illégaux. L’émetteur de stablecoins affirme que les critiques « répétées » en ce qui concerne la stabilité de Tether ont été réfutées, et que l’entreprise travaille de concert avec les autorités :

« Tether a intégré le FBI et les services secrets des États-Unis sur sa plateforme afin d’améliorer ses efforts pour contrer l’usage illicite de la technologie liée aux stablecoins. À ce jour, Tether a bloqué ou gelé plus de 1,3 milliard d’USDT liés à des activités illicites. »

Il faut aussi noter que les « scoops » mis en avant par Consumers Research sont des affaires passées, pour lesquelles Tether avait déjà réagi. Aucune nouvelle affaire n’a été découverte par le groupe de consommateurs.

La critique est cependant courante dans le monde des cryptomonnaies, et soulève une question fondamentale. Peut-on tenir responsable une entité émettrice de pièces numériques de l’usage qui est fait de ces pièces ? Ce n’est pas la première fois que Tether est accusé, et l’entreprise a redoublé d’efforts ces derniers mois pour montrer patte blanche auprès des régulateurs.

Tether montre patte blanche ces derniers mois

En plus des collaborations avec des agences de police, Tether a annoncé en mai dernier que Chainalysis surveillerait désormais toutes les transactions impliquant de l'USDT. Par ailleurs, elle avait confirmé quelques jours plus tôt que les USDT utilisés pour contourner les sanctions américaines seraient gelés.

Mais la sulfureuse réputation de la société Tether continue de la suivre. En janvier dernier, c’est l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui dénonçait l’utilisation de l’USDT pour le blanchiment d’argent. Et plus récemment, en mai, la Deutsche Bank avait qualifié Tether de « particulièrement préoccupante ».

À chaque fois, Tether a souligné qu’il n’existait selon elles pas de « données concrètes » pour étayer ces accusations. Mais ces publications successives montrent qu’il ne fait pas bon être un stablecoin en ce moment, et particulièrement le stablecoin le plus utilisé au monde.

Source : Tether to Corruption ; Consumers Research

