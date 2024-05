MiCa : Kraken souhaite continuer à lister l'USDT de Tether en Europe

En avril dernier, le PDG de Tether, Paolo Ardoino, s’était montré critique avec les régulations européennes. Selon lui, le Vieux Continent se montrait trop rigide, en particulier en ce qui concerne la future réglementation MiCa. Il affirmait alors que son entreprise pourrait refuser de se conformer aux règles en ce qui concerne l’USDT, ou en tout cas faire part de ses réservations :

D’où des rumeurs en cours dans l’écosystème crypto européen : l’USDT aura-t-il sa place sur les plateformes d’échange, une fois MiCa en place ? La réponse est oui chez Kraken, comme l’a confirmé Mark Greenberg, le responsable des actifs de la plateforme d’échange :

Let's be clear: @krakenfx continues to list USDT in Europe and we have no plans to delist at this time.

We know our European clients value access to USDT and we continue to look at all options to offer USDT under the upcoming regime.

We will of course follow all legal…

— Mark Greenberg (@marklg) May 18, 2024