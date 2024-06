Paolo Ardoino a plusieurs fois signifié sa méfiance du nouveau cadre réglementaire qui arrive en Europe, baptisé Markets in Crypto-Assets (MiCA). En avril dernier, il avait estimé que les régulations « poseraient de sérieux risques pour les stablecoins régulés dans l’UE ».

Le temps presse : plusieurs plateformes d'échange ont en effet évoqué l'éventualité d'un delisting des stablecoins qui ne se plieraient pas aux règles. Mais pour Paolo Ardoino, les règles ne sont pas appropriées, comme il l'expliquait auprès de nos confrères de The Block :

« Ces obligations pourraient non seulement rendre l'activité des émetteurs de stablecoins très complexes, mais elles pourraient aussi rendre les stablecoins ainsi régulés extrêmement vulnérables, et plus risqués à opérer. »