Clap de fin pour l'USDC sur Binance – Bientôt l'hégémonie du BUSD ?

Binance, le plus grand exchange au monde, ne prendra désormais plus en charge certains stablecoins dont l'USDC émis par Circle. L'ensemble des stablecoins concernés pourront toujours être déposés sur la plateforme, mais seront automatiquement convertis en BUSD, le stablecoin de Binance.

Binance abandonne l'USDC

Dans un communiqué en date du 5 septembre, Binance a annoncé que la plateforme ne prendrait plus en charge l'USDC de Circle ainsi que l'USDP (Pax Dollar) et le TUSD (TrueUSD) et que ces derniers seraient automatiquement convertis en BUSD.

Le BUSD est le stablecoin émis par la plateforme Binance elle-même, et se classe actuellement à la 6e place du podium des cryptomonnaies en termes de capitalisation boursière, juste derrière le BNB lui aussi émis par Binance.

Cette mesure, introduite comme visant à améliorer la liquidité et l'efficacité du capital pour les utilisateurs, sera effective dès le 29 septembre.

Précisons qu'il sera toujours possible de déposer des USDC sur Binance, mais que ces derniers seront convertis de façon automatique en BUSD avec un ratio de 1 pour 1, les 2 actifs étant des stablecoins indexés sur le dollar américain. La plateforme précise que tous les USDC détenus à cette date sur des comptes d'utilisateurs seront également convertis.

Cette décision vise bien sûr à étendre la portée du BUSD, qui est actuellement le 3e stablecoin le plus capitalisé du marché, en accroissant sa part de marché. Notons par ailleurs que cette décision pourrait faire barrage à la progression de l'USDC de Circle qui ne cessait jusque là de se rapprocher de son principal concurrent Tether, qui émet l'USDT.

Une décision qui touche également le trading

Au-delà du seul dépôt de cryptomonnaies, plusieurs autres changements seront également effectifs à des dates différentes.

Pour le trading spot par exemple, Binance supprimera les paires USDC/BUSD, USDC/USDT, TUSD/BUSD, TUSD/USDT, USDP/BUSD et enfin USDP/USDT le 26 septembre.

Cette décision ne sera pas sans conséquence pour le TUSD, la paire TUSD/USDT étant la troisième plus importante pour le stablecoin en termes de volume échangé. Idem pour la paire de trading USDP/BUSD, cette dernière étant la quatrième plus importante pour le Pax Dollar avec plus de 165 000 dollars échangés sur les dernières 24 heures.

Les autres paires comprenant ces stablecoins seront quant à elles supprimées le 29 septembre. Binance précise via son communiqué que tous les ordres en attente à cette date seront automatiquement retirés et que les utilisateurs pourront replacer leurs ordres en BUSD.

Le pool de liquidités USDC/USDT sera également clôturé, et tous les utilisateurs seront directement remboursés sur leur portefeuille spot Binance le 23 septembre. L'USDC sera également retiré de la liste des actifs déposables en collateral et empruntables sur la plateforme.

Enfin, il ne sera plus possible d'acheter des cartes cadeaux Binance en USDC ou en TUSD. Toutes les cartes déjà créées devront être dépensées avant le 29 septembre ou seront converties automatiquement en BUSD une fois la date dépassée.

