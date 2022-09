En Afrique, le Nigeria fait figure de précurseur en termes d'adoption des cryptomonnaies et de la blockchain. Le pays figure constamment dans les classements des pays les plus actifs, avec plus de 22 millions de détenteurs de crypto-actifs, selon les évaluations. L'arrivée de Binance sur le territoire, avec une zone économique spéciale, n'est donc pas franchement une surprise.

Apprenez-en plus sur l'essor de la plateforme d'échange avec notre avis et tuto Binance 2022.

NEPZA in discussions on partnership with Binance and Talent City for the first Virtual Free Zone in West Africa similar to the Dubai Virtual Free Zone. At Preliminary meetings in Dubai this week are Nadeem Ladki (Binance Executive Director-Regional Strategic Partnerships).

— NEPZA (@officialNEPZA) September 2, 2022