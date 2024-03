Binance : un cadre de l'entreprise s'évade de sa détention au Nigeria suite à des accusations de fraude

Le directeur régional de Binance pour l'Afrique aurait fui le Nigeria en pleine enquête, suscitant des interrogations sur les activités de l'exchange de cryptomonnaies dans le pays. Qu'est-ce qui est reproché à Binance et à ses responsables ?

Un responsable de Binance a fui le Nigeria en pleine enquête

Selon le Premium Times, un journal nigérian, le directeur régional de Binance pour l'Afrique, Nadeem Anjarwalla, aurait fui de son lieu de détention. L'homme de 38 ans se serait enfui après avoir demandé aux gardes de le conduire à une mosquée afin d'effectuer une prière à l'occasion du ramadan.

Selon des sources interrogées, Nadeem Anjarwalla était sous surveillance au côté de Tigran Gambaryan, le responsable de la conformité en matière de criminalité financière de Binance. L'intéressé aurait planifié son évasion depuis un « confortable guesthouse », d'où il avait notamment l'autorisation d'utiliser son téléphone personnel.

👉 Découvrez les meilleurs sites pour acheter des cryptomonnaies en 2024

Il semblerait que le directeur régional de Binance pour l'Afrique ait pris un avion depuis Abuja, la capitale du Nigeria. Les autorités ignorent comme l'intéressé a pu embarquer sur un vol international, son passeport britannique étant encore aujourd'hui entre les mains du Nigeria.

Anjarwalla pourrait avoir utilisé son passeport kenyan, mais cela induirait qu'il l'aurait obtenu d'une façon ou d'une autre entre son évasion et son envol. La destination de son vol est d'ailleurs encore inconnue à l'heure de l'écriture de ces lignes.

Interrogé par nos confrères de CoinTelegraph, un porte-parole de Binance a indiqué que l'exchange de cryptomonnaies travaillait de manière proactive avec les autorités nigérianes pour tirer la situation au clair.

Nous avons appris que Nadeem n'était plus détenu au Nigéria. Notre priorité reste la sécurité de nos employés et nous travaillons en collaboration avec les autorités nigérianes pour résoudre rapidement ce problème.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Qu'est-ce qui est reproché à Binance et à ses responsables ?

Toujours selon le Premium Times, une première ordonnance de mise en détention pour une durée de 2 semaines a été émise à l'encontre des 2 responsables de Binance le 28 février dernier.

Dans le même temps, le tribunal a exigé de Binance qu'elle transmette les informations relatives aux comptes de certains de ses clients nigérians, ce qu'elle n'aurait pas fait, ou en tout cas pas dans le temps imparti par la justice. Ce faisant, le tribunal a prolongé la détention des 2 individus de 2 semaines supplémentaires.

👉 Dans l'actualité – L'Union européenne va-t-elle vraiment bannir les transactions anonymes en cryptomonnaies ?

Les accusations portées à l'encontre du plus grand exchange de cryptomonnaies au monde incluent des allégations de non-paiement sur la TVA, de l'impôt sur le revenu des sociétés, du défaut de dépôt de déclarations fiscales, et la plateforme est également accusée d'avoir permis à ses clients d'échapper aux impôts via divers stratagémes.

[Binance] est obligée de payer des impôts comme l'impôt sur le revenu des sociétés (CIT) et aussi de collecter et de remettre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cependant, Binance n'a pas respecté ces exigences, violant ainsi les lois nigérianes et risquant potentiellement une enquête et des poursuites judiciaires pour cette infraction. Service fédéral des impôts intérieurs (FIRS)

Selon le gouvernement, plus de 21,6 milliards de dollars auraient été échangés par des Nigérians de manière dissimulée sur Binance.

La plateforme de Richard Teng a récemment été contrainte de régler 4,3 milliards de dollars d'amende aux États-Unis suite à diverses accusations similaires.

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé pour vos cryptos

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Premium Times

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.