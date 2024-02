4,3 milliards de dollars : c'est le montant que Binance doit désormais régler à la justice américaine

Binance, le plus grand exchange de cryptomonnaies au monde, a accepté de payer une amende record de 4,3 milliards de dollars à la justice américaine suite à un accord de plaidoyer conclu avec le ministère de la Justice. Cette sanction fait suite à des infractions aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent, pour lesquelles l'ancien PDG, Changpeng Zhao, avait plaidé coupable.

Binance reconnait ses fautes, et accepte de verser 4,3 milliards de dollars à la justice américaine

C'est l'une des sanctions pénales les plus importantes jamais portées aux États-Unis, et elle concerne le plus grand exchange crypto au monde : Binance devra régler 4,3 milliards de dollars d'amende après qu'un juge ait accepté un accord de plaidoyer hier, vendredi 23 février.

L'accord a été conclu entre la branche internationale de Binance et le ministère américain de la Justice pour une affaire qui remonte au mois de novembre dernier, lorsque Changpeng Zhao, l'ancien PDG de l'exchange, avait accepté de démissionner de son poste. Et ce, alors qu'il avait plaidé coupable d'avoir enfreint les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Le montant de l'amende à régler par Binance avait également été défini à ce moment-là par la justice américaine, après que « CZ » se soit personnellement vu contraint de débourser 50 millions de dollars. Ce dernier, qui se fait très discret depuis ces événements, doit comparaître devant la justice à la fin du mois d'avril prochain, alors qu'il encourt jusqu'à 18 mois d'emprisonnement.

Rejoignez la communauté Cryptoast sur Discord

L'exchange de cryptomonnaies a en tout cas décidé de prendre ses responsabilités et a assumé ce qui lui était reproché, précisant qu'il s'était sérieusement employé à accroître ses outils de conformité, notamment concernant le fameux processus Know Your Customer (KYC).

« Nous sommes heureux de la reconnaissance que nous avons reçue de la part des régulateurs concernant notre coopération et l'amélioration significative de notre conformité. » Porte-parole de Binance

Selon des documents judiciaires déposés plus tôt, la défense de Binance avait elle-même demandé au tribunal d'accepter l'accord de plaidoyer, ce qui vient souligner la bonne volonté de l'exchange, qui avait plus tôt admis avoir autorisé les transferts de fonds illicites, notamment à destination du Hamas.

Un virage significatif pour Binance, le plus grand exchange de cryptomonnaies au monde étant désormais dirigé par Richard Teng, connu pour son approche favorable à une régulation stricte.

👉 Comment acheter du Bitcoin en 2024 ? Faites-vous guider étape par étape

Il semble en tout cas que les investisseurs aient vu leurs craintes apaisées, comme en témoigne le regain de parts de marché de Binance, qui compte désormais pour 43,2 % du volume échangé sur le mois de février, contre 37,5 % en novembre dernier.

En parallèle de l'amende, Binance doit également mettre en place un contrôle de conformité externe pour une durée de 3 ans.

Binance : la plateforme d'échange crypto de référence

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Sources : Bloomberg, The Block

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.