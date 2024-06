Le BNB a traversé le bear market 2022 en étant l'un des projets les plus résiliants de l'écosystème. Malgré les différentes attaques réglementaires qu'aura subi l'exchange de cryptomonnaies, le Binance Coin n'a jamais déposé les armes. Désormais en découverte de prix, jusqu'ou peut le conduire son momentum ?

Nous sommes le jeudi 6 juin 2024 et le cours du BNB se situe autour des 710 dollars.

Le token de l'exchange Binance a réalisé hier un nouveau point haut historique. Un très bon signe pour le marché des cryptomonnaies et une excellente nouvelle pour la plateforme qui aura souffert d'un flux de mauvaises nouvelles ces derniers mois.

En effet, le régulateur américain aura concrétisé une action en justice à l'encontre de la plateforme, conduisant l'entreprise à une amende record. Son PDG a également été inculpé et réside depuis quelques jours en prison pour y essuyer une peine de 4 mois.

Malgré les estocades répétées qui auraient probablement sonné le glas de nombreux projets, Binance est toujours opérationnel. L'exchange reste leader du marché et les bonnes performances du token utilitaire BNB présagent une continuation de cette dynamique.

Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur BNB, 4e crypto la plus capitalisée du marché.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Une exception lors du marché baissier 2022 ?

Paires avec Solana 24 heures 7 jours 1 mois BNB / USDT +0,20 % +19,60 % +19,10 % BNB / Bitcoin +1,00 % +14,40 % +7,90 % BNB / Ethereum -0,20 % +16,30 % -3,40 %

Le BNB enregistre en 2021 un ATH le 10 mai à 691,80 dollars, date à laquelle il évoluait d'ores et déjà dans le top 5 des plus grandes capitalisations du marché crypto. L'offre en circulation était alors d'environ 170 millions de tokens, soit 85 % de la supply totale.

Aujourd'hui, le projet est classé à la 4e position des cryptomonnaies les plus capitalisées. L'action des prix navigue au dessus des 700 dollars, pour une offre en circulation proche des 147 millions de tokens, soit 73,5 % de la supply totale.

La supply en circulation est en constante baisse au fil des trimestres, et ce sachant que les incitations économiques à utiliser le token au sein de la plateforme viennent limiter la pression vendeuse. En parallèle, notons que le BNB est déflationniste par la mise en place d'un système d'auto-burn.

👉 Comment acheter facilement du BNB en 2024 ?

Depuis son lancement en 2017, la supply totale a été réduite de 200 millions à 147 millions d'unités, soit une baisse de 26,5 %. L'objectif de Binance est d'atteindre une supply totale de 100 millions de tokens. Plus concrètement, le 28e événement de cette mécanique vient d'être réalisé pour le 2ème trimestre 2024, brûlant 1,6 million de tokens valorisés à 970 millions de dollars.

Le token BNB laisse derrière lui une jambe maigre, un déséquilibre de marché considérable entre 50 dollars et 190 dollars, zone qu'il a parcouru en février 2021. Cette zone aura capté les prix brièvement en juin 2022 en marquant le point bas du marché baissier, puis en automne 2023 avant le rebond que nous connaissons actuellement.

Le faible taux de pénétration dans cette zone (environ 10 %) comme le retracement de 72 % entre le sommet du bull market 2021 et le point bas du marché baissier 2022 - alors que BTC et ETH réalisaient respectivement -77 et -82 % - démontre beaucoup de force. Force qu'il déploie désormais en réalisant un nouvel ATH et en évoluant dans une zone de découverte de prix.

Graphique du cours du BNB en mensuel

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Sortie du range pluriannuel pour BNB

La configuration pluriannuelle que nous pouvons observer en hebdomadaire montre une construction en range entre 200 dollars et l'ex-ATH du BNB. L'action des prix est longtemps restée prostrée sous l'équilibrium à 440 dollars avant de parvenir à franchir cette résistance avec force et volume en mars 2024.

Ce niveau est un pivot important du marché. Il pourrait être amené à être retesté en cas de réintégration des cours sous l'ancien ATH. Cette réintégration serait un signal négatif qui conduit généralement à la borne opposée. Toutefois, le point d'équilibre est un niveau très important capable de faire rebondir les prix, en particulier dans une construction haussière.

Ce scénario deviendrait toutefois peu probable si le BNB venait clôturer en fin de semaine au-dessus de son ancien ATH et s'il confirme la semaine suivante par une nouvelle clôture au-delà des 700 dollars. Le franchissement de ce range offre un objectif moyen terme à 1 200 dollars.

En complément, le RSI est favorable à une poursuite haussière en hebdomadaire puisqu'au-dessus de sa moyenne à 20 périodes. Attention néanmoins, le niveau actuel est inférieur à celui des derniers points hauts. Une divergence pourrait se construire si nous ne parvenions pas à confirmer le momentum haussier.

Graphique du cours du BNB en hebdomadaire

Rejoignez la communauté Cryptoast sur Discord

Le BNB à court terme : tous les critères d'un début de flux haussier

À plus court terme, les bandes de Bollinger s'ouvrent suite à la sortie par le haut d'une zone de compression en forme de triangle symétrique. Les moyennes mobiles journalières s'alignent dans une orientation haussière. Dans ce contexte, un flux haussier journalier pourrait démarrer au bénéfice de l'impulsion du 3 juin.

Cette phase de continuation est nourrie par l'inertie du mouvement de sortie. Elle est façonnée par 3 supports dynamiques : les moyennes mobiles 7, 20 et 50 semaines. Chacune d'entre elle peut potentiellement être support en renvoyant les prix vers la bande de Bollinger haute. L'invalidation de cette configuration sera effective si les prix viennent à s'installer sous la SMA 50 journalière.

D'ici là, la moyenne mobile qui contrôle le flux haussier nous donnera des indications sur la puissance du mouvement. Dans un contexte de flux, la SMA7 devrait renvoyer plusieurs fois les prix à la hausse avant de céder sa place à la SMA20 puis à la SMA50.

Graphique du cours du BNB en journalier

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

En résumé, le BNB est l'un des actifs les plus fort du marché ces dernières années et il le prouve une nouvelle fois en réalisant un nouveau point haut historique.

Toutes les conditions semblent rassemblées pour une continuation en découverte de prix pour BNB : la construction en flux est favorable. Il faudra néanmoins valider en hebdomadaire la sortie du range afin de confirmer une continuation à moyen terme en poursuivant la tendance engagée en décembre 2023.

Alors, pensez-vous que le BNB puisse atteindre prochainement les 1 200 dollars ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.