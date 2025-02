Binance.US est de retour aux États-Unis : la croisade de la SEC définitivement terminée ?

Après près de deux ans d’isolement, Binance.US, la filiale américaine du géant des cryptomonnaies Binance, annonce aujourd’hui le retour complet de ses services en dollars. Les utilisateurs peuvent de nouveau déposer et retirer des fonds en USD via virement bancaire, une avancée cruciale pour une plateforme qui, depuis 2023, ne fonctionnait plus qu’en mode crypto-only, perdant ainsi toute sa part de marché.